Il broker farà ricorso: "Vogliamo le attenuanti Il ’mago’ lo provocò"

Pierluigi Chieffi, rappresentato dalla legale di fiducia Nunzia Barzan, farà ricorso in appello alla sentenza di condanna arrivata in primo grado martedì scorso, quando il gip del Tribunale di Rimini ha condannato il broker residente a Riccione a cinque anni e 4 mesi per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. L’obiettivo è "di farsi riconoscere l’attenuante generica, senza bilanciamento, e quella della provocazione avendo il teste della difesa dell’imputato riconosciuto nel corso della sua deposizione nella persona di Filippo Scardi (la vittima dell’aggressione avvenuta a Riccione con un coccio di bicchiere, ndr) colui che prima dell’aggressione con il bicchiere sbraitava e sputava contro il Chieffi", scandisce l’avvocato Barzan. Inoltre, la legale specifica: "Le intercettazioni intercorse tra il figlio e il Chieffi non hanno rilevanza investigativa, non essendo il figlio nell’occasione insieme al padre all’interno del centro commerciale". La difesa del Chieffi altresì conclude: "Chiarisco che la parte civile aveva chiesto 100mila euro, mentre il giudice ha riconosciuto in via equitativa e definitiva la somma di 40mila euro".