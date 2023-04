"Il bunker diventerà un’attrazione turistica"

"Una piccola modifica dell’attuale tracciato del nuovo lungomare, una trincea scavata a fianco perché lo si possa vedere, alcuni pannelli esplicativi per spiegarne le origini storiche". Il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti spiega che diventerà un’attrazione turistica fin dall’estate il fortino tedesco della Seconda Guerra Mondiale, noto ai residenti ma emerso in maniera decisa dalla sabbia nella quale è sprofondato in occasione del lavori di realizzazione della strada ciclopedonale sulla spiaggia, in zona Cagnona, intitolata a Raffaella Carrà. Giorgetti conferma che, per consentire la visione del bunker, il lungomare farà una piccola curva in prossimità dello stesso. Nelle scorse settimane il sindaco aveva fatto un sopralluogo insieme all’associazione Crb 360 Archeologia Militare. "Nell’occasione ci siamo ancora più convinti – aveva commentato Giorgetti dopo la visita – che si tratti di una risorsa da valorizzare e sfruttare, sia in chiave didattica per i ragazzi delle scuole, sia in chiave turistica, come avviene per reperti simili in altre località della costa".

La Crb 360 Archeologia Militare si era detta disponibile a collaborare a visite guidate e all’eventuale trasferimento del fortino, che insiste parzialmente su suolo privato di un albergo, in altra sede. "Abbiamo ritenuta questa ipotesi non percorribile – conclude il sindaco – anche perché il valore testimoniale del fortino è la presenza lì, sul lungomare, dove era posizionato a difesa degli sbarchi sulla costa". Poiché una parte della struttura è sprofondata nella sabbia c’è un problema di fondazioni necessarie, in futuro, per sostenerlo e recuperarlo, se si punterà alla possibilità di renderlo, oltreché visibile, anche visitabile. Oltre alla ’scoperta’, per così dire, del bunker, il nuovo lungomare ha portato a valorizzare altri tratti dimenticati, come l’ex Cinema Apollo, poi Cantiere Lugaresi.

Mario Gradara