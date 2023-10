Il business è in ‘forma’. L’azienda che ha sedotto i big del calcio italiano fa shopping sul Titano

Da una parte la sammarinese Lifecode. Dall’altra la Dante Medical Solutions, già startup di successo fondata a Milano dai fratelli Giorgio e Carlo Pautrie e su cui, nel tempo, hanno messo gli occhi diversi investitori tra cui molti calciatori (o ex): Zlatan Ibrahimovic su tutti, ma anche Marco Verratti, Alessio Romagnoli, Mattia Perin, Ignazio Abate, Massimo Ambrosini, Andrea Bertolacci e Salvatore Sirigu. Entrambe le aziende sono specializzate nella produzione di integratori, destinati non solo agli sportivi. Da qualche settimana le due realtà si sono ‘incontrate’: Dante Medical Solutions ha acquisito da Lifecode, guidata dal riccionese Valerio Marcelli con la figlia Gioia, il brevetto esclusivo (chiamato Vm03) per un integratore che favorisce l’ossigenazione del sangue. "Si tratta – spiega Marcelli – della linea più innovativa e tecnica sul panorama internazionale. È consigliata per atleti che vogliono aumentare la loro performance sportiva: Vm03 è certificato doping free, gluten free e utilizzabile anche da vegani. Ma il prodotto può essere utilizzato anche dai non atleti".

Di atleti, o ex, nella compagine societaria della Dante Medical Solutions ce ne sono tanti. Ibrahimovic, con la sua società Unknown Ab, ne ha acquisito nel 2021 il 18%. Altre quote di minoranza sono in mano a diversi protagonisti del calcio italiano, da Verratti a Romagnoli. Non solo: Ibrahimovic è diventato anche testimonial di uno dei prodotti realizzati dall’azienda milanese, un integratore in chewing gum. "So che molti sportivi di primo livello – osserva Marcelli – sono in possesso di quote della Dane Medical Solutions. Tuttavia la trattativa per l’acquisizione del brevetto da Lifecode è stata condotta dai fratelli Pautrie, i fondatori. Con quest’operazione – curata per Lifecode dallo studio legale Giannini & Associati di Rimini – diamo il via a una collaborazione che tocca vari ambiti, come la gestione del sito web". E il futuro? "Ritengo – dice l’imprenditore riccionese – che ci siano i presupposti per portare avanti una collaborazione sempre più stretta". Ma Dante Medical Solutions era interessata all’acquisizione di Lifecode? "È possibile, ma loro hanno mostrato da subito attenzione per il nostro brevetto internazionale. E alla fine l’accordo riguarda proprio il brevetto". Resta un dato di fatto: l’azienda che ha sedotto i top player del calcio italiano ha fatto ‘shopping’ a San Marino.

Giuseppe Catapano