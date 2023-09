Il Caar affronta il futuro dell’ortofrutta

Mercati all’ingrosso protagonisti a Bruxelles. Dove si è tenuto l’evento ’Mercati all’ingrosso: il centro dell’agroalimentare europeo’ a cui ha partecipato il management del Centro Agro Alimentare Rimini col presidente Gianni Indino e il direttore Cinzia Furiati, parte della delegazione italiana guidata dal presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini. "Un appuntamento importante a cui tenevamo molto, in cui si è evidenziato il ruolo strategico dei mercati all’ingrosso nella filiera agroalimentare europea – ha detto Indino -. Per tutti noi una grande soddisfazione essere stati invitati al Parlamento Europeo e aver potuto rappresentare in questa sede il Caar di Rimini, discutendo delle dinamiche che coinvolgono a livello continentale i mercati ortofrutticoli.

Un’esperienza che mi ha dato ancora maggiore convinzione e fiducia nel portare avanti una gestione aperta a nuovi orizzonti e a nuovi mercati, con obiettivi che valorizzino l’intero territorio". "Finalmente anche a livello europeo – ha detto il direttore del Caar Cinzia Furiati – viene valorizzato il ruolo degli operatori dell’ingrosso ortofrutticolo che ogni giorno forniscono ai consumatori una vasta gamma di prodotti freschi, di qualità e controllati, oltre ad essere interlocutori diretti della produzione agricola". La Risoluzione con cui il Parlamento Europeo ha riconosciuto esplicitamente l’importanza strategica dei mercati all’ingrosso nel settore alimentare – ha detto il presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini - è un ulteriore passo avanti nell’affermazione dei mercati come strutture di interesse pubblico che forniscono un servizio essenziale".