Il caffè del Dragone Sono decine i bar gestiti da cinesi Chi vende e a quanto

Ristoranti, barbieri, sartorie, magazzini: l’ombra del Dragone si allunga anche sui bar. In provincia sono decine quelli rilevati dai membri della comunità cinese. Che operano tramite cordate e si aiutano tra loro per mettere insieme le cifre necessarie a liquidare i vecchi proprietari. Tra i bar passati di mano se ne contano nell’entroterra, come il bar di Ponte Messa che è anche un mini market. Ma ce ne sono a Villa Verucchio, Santarcangelo, Bellaria e nel centro storico di Rimini. Sono luoghi di ritrovo fondamentali per la socialità, e adesso spetta ai cinesi l’onere e l’onore di riuscire nell’impresa superando il limite che la lingua impone loro. I riminesi cedono i bar a prezzi talvolta irrisori, talvolta esorbitanti, consapevoli che i potenziali acquirenti cinesi però esistono.

Sulla piattaforma ‘Vendere ai cinesi’ si contano almeno una decina di attività tra bar, ristoranti, gelaterie e centri scommesse, messi in vendita da italiani tramite annunci tradotti in cinese. A Monte Colombo per un bar-tabacchi la richiesta è di 750mila euro, mentre in altri casi si va dai 110mila fino all’euro simbolico. Tra gli annunci c’è anche un’agenzia scommesse a 150mila euro. Secondo i dati della Camera di Commercio di Rimini le imprese individuali di bar gestiti da cinesi in provincia sono 15 su un totale di 1.032 e i ristoranti 19 su 1.628. Nel conto dei bar però non sono incluse le società di cinesi, poiché il dato non è disponibile. A parte, andrebbero considerati i gestori che scelgono di affidare il loro bar a famiglie cinesi. Famiglie. Perché in questo campo la logica di un’economia sostenibile è solo quella della ditta individuale, per non avere dipendenti che aumenterebbero i costi di gestione.

Lo sa bene Zhou Zhong Xing, detto Angelo, presidente dell’associazione di commercio italo-cinese di Rimini che offre aiuto agli imprenditori in questo tipo di attività. "Noi non forniamo aiuto economico a nessun livello, ma aiutiamo per le pratiche amministrative consigliando il commercialista". I capitali per rilevare le attività sono frutto della solidarietà tra i membri della comunità: "Gli investitori sono soprattutto famiglie o individui che si fanno aiutare da parenti e amici per raggiungere l’accordo", spiega Zhong Xing. Che aggiunge: "Il lavoro è poco remunerativo e non ci sono i margini per assumere dipendenti". I cinesi "preferiscono il bar perché in molti si sono formati come baristi. Imparano meglio la lingua e sono pronti a lavorare non intimidendosi davanti a turni lunghi". In previsione, conclude Zhong Xing "una mezza dozzina di bar del riminese saranno rilevati in tempi brevi da persone di nazionalità cinese". Il Dragone avanza.

Andrea G. Cammarata