Il Caffè del porto costretto a rinviare l’apertura

A Pasqua va il valzer dei locali. La prima sorpresa arriva dal porto, dove l’apertura della nuova gestione del Caffè del porto, tornato nelle mani dei fratelli Urbinati, Gabriele e Raffaella, prevista nella giornata di mercoledì slitta a data da destinarsi. "Ci abbiamo provato fino all’ultimo, lavorando giorno e notte, ma i ritardi imprevedibili di alcune ditte fornitrici ci obbligano, con grande dispiacere, a dover rinviare l’inaugurazione del Caffè del porto. Per cause indipendenti dalla nostra volontà, a questo punto, dobbiamo posticipare l’inaugurazione del locale di qualche giorno. E’ un vero peccato perché avremmo voluto già essere pronti per il ponte di Pasqua, ma bisogna anche essere realisti e, siccome quando ci presenteremo alla città vogliamo che tutto sia perfetto, abbiamo preferito rinviare l’apertura". I lavori sono già a buon punto e si tratta di una questione di giorni.

Spostandosi sul lungomare sono attese novità al Gustavino. Il locale è di proprietà comunale. Negli ultimi tempi si è tenuto un bando per l’assegnazione del pubblico esercizio per i prossimi anni. In attesa dell’ufficializzazione dagli uffici del municipio, la società che dovrebbe assicurarsi il locale sul lungomare potrebbe essere la stessa che gestisce il Loca, locale di viale Dante, conosciuto anche per la sua selezione di gin, con centinaia di etichette tra le più ricercate.

Non è finita qui perché sempre in viale Dante arriva una novità chiamata Dino’s pizza. Il nome non è certo nuovo nelle zone del centro città. Dino’s è l’attività che attraverso macchinari produce pizza in maniera automatica. Non c’è il pizzaiolo, ma un distributore evoluto che una volta selezionato il prodotto e inserito il credito, prepara la pizza desiderata. Nelle settimane a ridosso di Natale la presenza di Dino’s pizza in una delle casette allestite in viale Ceccarini provocò le critiche di associazioni e operatori, e il sorriso di tanti clienti, soprattutto giovani. Oggi Dino’s pizza ha trovato casa in viale Dante 152 con un nuovo punto vendita. "Il nostro è un progetto nato dall’entusiasmo e dalla risposta positiva del pubblico, che ha confermato la bontà del nostro format, nonostante qualcuno abbiamo fatto credere il contrario. Un sistema automatico che unisce praticità, qualità e accessibilità in ogni momento della giornata – spiegano i soci di Dino’s Pizza -. Il nuovo spazio ospiterà un distributore automatico di ultima generazione, capace di servire una pizza dal gusto e dalla consistenza paragonabili a quelle di una pizzeria con forno a legna".