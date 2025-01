Il Caffè dell’Arco rischia l’addio. Lo storico bar finisce in vendita insieme all’ex cinema Corso

Rischia di avere i mesi contati lo storico Caffè dell’Arco in corso d’Augusto. Il motivo? I proprietari dell’immobile che ospita il bar, l’ex cinema Corso (chiuso da oltre 15 anni) e vari appartamenti, hanno ripreso le trattative per cedere l’intero complesso. Non è la prima volta che ci provano: da quando ha chiuso il cinema Corso più volte i proprietari dell’immobile hanno cercato di vendere. In passate c’erano state trattative per aprire lì anche un supermercato. Trattative che sono riprese negli ultimi tempi, per cercare di cedere l’intero immobile: la cifra richiesta – stando agli annunci comparsi su vari siti di vendita – supera i 4 milioni di euro. Ecco perché ai gestori del Caffè dell’Arco è stato rinnovato il contratto d’affitto per pochi mesi, in attesa di capire come andrà il nuovo tentativo di vendita.

Il Caffè dell’Arco è un bar storico della città. Esiste dal dopoguerra. Giancarlo Bacci lo gestisce dal 1993. "Non sappiamo ancora quale futuro ci aspetta. Attendiamo di capire dalla proprietà", si limita a dire per ora Bacci. Ma intanto il passaparola della possibile chiusura è già iniziato, e non solo tra i clienti più affezionati. "Ci chiedono continuamente quando chiuderemo, noi possiamo solo rispondere che viviamo alla giornata. Non dipende da noi". Se le trattative di vendita non andranno in porto, Bacci chiederà un rinnovo del contratto d’affitto. Nonostante l’incertezza, non ha intenzione di spostarsi e di cercare un’altra eventuale sede per il bar. "Ho 63 anni, ho passato buona parte della mia vita qui dentro". Bacci e i suoi collaboratori non si erano scoraggiati neanche lo scorso 3 agosto, quando la bomba d’acqua che si era abbattuta su Rimini aveva allagato il loro locale e tanti negozi lungo corso d’Augusto.

Stavolta il futuro non dipende da loro. E intanto non passa giorno senza che qualcuno chieda a Bacci se e quando il bar abbasserà la saracinesca. Se il Caffè dell’Arco dovesse chiudere, i riminesi darebbero l’addio a un altro locale storico del centro. Solo pochi mesi fa, sempre in corso d’Augusto, ha chiuso un’altra insegna storica: quella della Bottega del caffè, locale gestito da Alberto Fabbri. E nei paraggi del Caffè dell’Arco si prepara ai titoli di coda un altro negozio che vanta una lunga attività come Bijar tappeti di Graziano Lunghi. Ma nel caso di Bijar, la chiusura (che avverrà dopo la svendita, appena iniziata) è dovuta a motivi strettamente personali. Lunghi e la moglie Olga Giulianelli hanno deciso di ritirarsi e andare in pensione: le loro figlie fanno altro nella vita e così hanno scelto di chiudere lo storico negozio di tappeti persiani.

I locali sfitti nel centro storico di Rimini purtroppo continuano ad aumentare. Chiudono i negozi e al loro posto (in alcuni casi), aprono dei nuovi pubblici esercizi. Ma il turnover garantito dai bar e dai ristoranti non basta: il saldo delle vetrine aperte in centro resta negativo.

Manuel Spadazzi