Il calamaro gigante e quel viaggio tra sogno e realtà

Il sipario del Teatro della Regina di Cattolica domani si rialza con Il calamaro gigante, pièce tratta dal romanzo di Fabio Genovesi. Protagonisti dello spettacolo, che vede alla regia Carlo Sciaccaluga, Angela Finocchiaro, due volte vincitrice del David di Donatello per La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico, e uno straorinario Bruno Stori. Avvincente la trama che nel libro di Genovesi riporta l’autentica storia del calamaro gigante e di chi l’ha cercato a ogni costo, tra i tanti lo scienziato Pierre Dénys de Monfort e Francesco Negri, sacerdote che nel 1663 ha lasciato Ravenna per dirigersi verso la Scandinavia e raggiungere il famoso Capo Nord, nonché il capitano Bouyer a capo dell’Alecton che per primo ha avvistato l’eccezionale creatura marina, viaggiando sulla rotta della Guyana. Una vicenda intrigante che fa viaggiare la fantasia. La storia de Il calamaro gigante nell’adattamento teatrale parte con la suggestiva scena di alcuni marinai che irrompono nel buio tenendo in mano delle lampade accese. È l’inizio del viaggio che, tra presente e passato, parte con la vita di Angela, una ragazza ansiosa di professione assicuratrice, dai mille sogni, forti sentimenti e passioni da far palpitare fortemente il suo cuore, mentre la rigidità della sua famiglia, ma anche il mondo che le sta attorno, la inducono a vivere "come un boccone amaro incastrato in gola, che non va né su né giù". Accade che proprio nel giorno in cui a ogni costo deve arrivare in orario a Milano per una cena di lavoro, dalla quale dipende il futuro della sua carriera, viaggiando sull’A1 nei pressi di Roncobilaccio resta incastrata tra i veicoli dei vacanzieri che tornano dal mare. Così lei, innervosita e in preda al panico, lancia invettive augurandogli di sparire dalla terra. Proprio a questo punto Angela, e anche la fila d’auto, è travolta da un’onda anomala nel mare in tempesta, o meglio, in un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, dove si ritrova a girare con uno strano e antiquato tipo, Montfort che arriva da un altro Paese e da un altro secolo. Nessuno dei due sa perché si trova lì, ma insieme intraprendono il viaggio, che onda dopo onda li porterà a vivere le avventure di donne e uomini che invece hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e la vita come un’unica meraviglia. Vite legate dall’aver creduto all’esistenza di un animale enorme e lontano dalla normalità che per millenni considerato leggenda: il calamaro gigante.

Nives Concolino