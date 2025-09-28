Il ’Calbi’ attira 20mila presenze con gli eventi

La Regina sogna con il Centro Sportivo Giorgio Calbi in zona stadio. Il centro può contare su tre campi da calcio a 11 (di cui 2 in sintetico), due campi da calcio a 8 (di cui uno in sintetico) e tre campi da padle e i gestori dell’impianto grazie ad una trentina di eventi di vari sport (calcio, padle, pallavolo ed altro ancora) hanno portato a Cattolica e in riviera nel corso di quest’anno solare circa 20.000 presenze turistiche (pernottamenti) tra grandi e piccini grazie a eventi come Easter Cup, Summer Cup, Milan Cup, ecc. e quindi con vacanze sportive, ritiri sportivi, aziendali e camp.

"Il Centro Sportivo Giorgio Calbi è un complesso sportivo rinnovato e all’avanguardia – sottolinea Omar Ibidi del Centro Sportivo Giorgio Calbi e socio del tour operator Sportland Travel – composto da vari campi di diverso tipo, senza dimenticare la pista di atletica, il centro ricreativo con ampio giardino, bar e ristorantino. Crediamo fortemente nel connubio, ormai globale, tra sport e turismo, nella sinergia tra associazioni, amministrazione e attività private per destagionalizzare. Utilizzando il nostro konow-how e coinvolgendo anche associazioni sportive della città e dei Comuni limitrofi abbiamo realizzato quest’anno pure un torneo di pallavolo con la partecipazione di 97 squadre provenienti da tutta Italia e dall’aestero. Viviamo in un territorio stupendo, tra mare e collina, tutto da scoprire, per vivere esperienze ecologiche, legate alla passione, benessere psico-fisico, in cui i nostri ospiti possono svolgere diversi tipi di discipline, alla ricerca di emozioni ed autenticità".

E si vuole crescere ancora: "Crediamo sempre più in eventi di portata nazionale come tornei di padle, ad esempio, oramai sport sempre più popolare – conclude Ibidi – il nostro target è ad ampio raggio: bambini, famiglie, appassionati, atleti, professionisti, per un’accoglienza a 360 gradi. Abbiamo intenzione di estendere questo trend al di là della tradizionale stagione turistica, specie in questi tempi di crisi, attraverso esperienze dirette di cui noi siamo fieri di fare parte, le 20.000 presenze di questo 2025 dimostrano che siamo sulla giusta strada per far lavorare Cattolica ed il suo territorio quasi tutto l’anno", conclude Omar Ibidi.

Il turismo sportivo appare davvero sempre più come la ricetta per allungare la stagione e gli impianti sportivi cattolichini crescono in quantità e qualità.

Luca Pizzagalli