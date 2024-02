Il calcio ‘cambia’ la viabilità

Per la partita di calcio tra United Riccione e Sambenedettese, che si disputerà domani alle 14,30 allo stadio Nicoletti, dalle Marche sono attesi oltre mille tifosi. Per contenere i disagi nelle vie limitrofe, l’amministrazione comunale con la Polizia locale e le forze dell’ordine, ha previsto cambi di viabilità, divieti di sosta e di transito dalle 7 alle 18. Un particolare: i primi 990 tagliandi riservati agli sportivi marchigiani sono stati venduti in poche ore, tuttora è aperta la vendita di altri 300 biglietti. I divieti di transito e di sosta sono previsti in viale Forlimpopoli, nel tratto compreso tra viale Borgonovo e piazzale Veterani dello Sport, in viale Monterosa, tra viale Montebianco e piazzale Veterani dello Sport, confinante con i viali Carpi, Novellara e piazzale Veterani dello Sport, nonché in viale Bagnacavallo, angolo viale Carpi. Il divieto d’accesso non vale per i residenti.