Il calcio femminile merita più spazio

Il calcio femminile è spesso molto sottovalutato e le giovani calciatrici a volte vengono scoraggiate dall’idea comune che sia uno sport per maschi o che siano generalmente scarse. Tutto questo non è vero, in Italia ad esempio ci sono calciatrici molto forti, come per esempio Eleonora Goldoni della Lazio, Sara Gama della Juventus Women (foto) e Giada Greggi della Roma. Il calcio femminile, secondo me, è uno sport stupendo, anche se non riceve la giusta considerazione, e andrebbe incoraggiato e reso più popolare specialmente tra le ragazze della nostra età.

Aurora Rocchi IA