Il calcio ha un unico settore giovanile

Allo stadio Calbi c’è stata la presentazione del progetto inerente un unico settore giovanile a Cattolica promosso dalla società calcistica St Cattolica, alla presenza anche della sindaca Franca Foronchi. Tanti i temi affrontati per la prima storica realtà unica del settore giovanile di calcio per bambini e ragazzi di Cattolica con un potenziale da oltre 350 iscrizioni.

"Si tratta di un nuovo settore giovanile per la città di Cattolica, non più persone e spazi divisi, bensì condivisi – ha sottolineato il presidente Matteo Semprucci – che può offrire il miglior calcio a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, attraverso uno sport sano a 360 gradi. La formazione e crescita di ogni giocatore e persona sarà l’obiettivo dell’St Cattolica; vogliamo che qualcuno poi arrivi a giocare nella formazione titolare delle prime squadre della nostra città: Cattolica Calcio, Torconca e Superga perché, terminato il percorso nel settore giovanile, ognuno, in base alle proprie capacità, avrà la possibilità di continuare a giocare nella squadra a lui più idonea. L’St Cattolica, ambisce a diventare scuola calcio elite".

Tante le figure di riferimento all’interno dello staff societario, come il membro del consiglio direttivo Omar Ibidi: "Puntiamo a creare un ecosistema completo, in cui le infrastrutture hanno assunto un ruolo fondamentale. Avremo a disposizione una serie di impianti e spazi da gioco, di ultima generazione, con campi sintetici, in erba, per calcio a undici e calciotto del plesso Calbi e il Centro sportivo di Torconca, e spazi free time per le famiglie, un valore di certo da non sottovalutare. Questo ci permetterà di interfacciarci con realtà di alto livello, italiane e non, accogliere tornei internazionali, orientandoci verso esperienze coinvolgenti per i nostri ragazzi, per fan experience ed appassionati".

Luca Pizzagalli