Il calcio nel caos. I tifosi scendono in piazza tra cori e striscioni: "Rispetto per Rimini"

Lo urlano da settimane. "Rispettate i nostri colori". E ieri sono tornati a ribadirlo in piazza Cavour, davanti a Palazzo Garampi, i tifosi del Rimini. Amareggiati, delusi, ma soprattutto confusi. Sciarpe al collo, fumogeni, petardi e quello striscione che da mesi esibiscono in ogni angolo della città: "Rispetto per Rimini". "Stanno umiliando – dicono i ragazzi della Curva Est – ogni tifoso del Rimini e tutta la città. Portiamo dal sindaco e dall’assessore allo Sport il nostro orgoglio perché se ne facciano carico e non lascino che venga deliberatamente umiliato".

Con questo spirito anche ieri i tifosi sono scesi in piazza. Il caos societario che da settimane avvolge il club è sconcertante. Tra silenzi, parole campate in aria e presidenti a non finire. In 300 si danno appuntamento in centro. Ci sono i tifosi della Curva, ma non solo loro. C’è anche qualche genitore dei ragazzi del settore giovanile biancorosso. Quei ragazzi rimasti senza calcio e che aspettano che sul cielo del Rimini scompaiano le nubi. Ma quelle nubi diventano sempre più scure, cariche di pioggia e questo i tifosi lo avvertono. Seguono minuto per minuto tutte le vicende della loro squadra del cuore. Quasi increduli. In piazza si mormora, si cercano conferme. Ma con un’unica certezza. "Via questa gente da Rimini", hanno detto a più riprese facendo una radiografia dettagliata a tutti i protagonisti scesi in campo sin qui. Soprattutto alle donne e agli uomini della Building Company, la società che da una decina di giorni ha firmato un preliminare d’acquisto del club. Ma senza risparmiare nulla alla famiglia Petracca, ’colpevole’ di aver trasformato un sogno nel peggiore degli incubi.

Ma soprattutto ’colpevole’, agli occhi dei tifosi, di essere coloro che metteranno il Rimini nelle mani sbagliate. Davanti al portone del municipio i tifosi chiamano a gran voce il sindaco Jamil Sadegholvaad. Ma quel portone non si apre. Le tapparelle sono abbassate e non si alzano. Passano i minuti e le bandiere vengono ammainate, i cori diventano sempre meno intensi e non si sente nemmeno più l’odore acre dei fumogeni. Non stanno in silenzio i tifosi biancorossi, proteggono la propria passione. Magari non sempre con modi ’urbani’, spesso alzando colpevolmente i toni, ma con il solo e unico obiettivo di non fare finire la squadra di calcio cittadina nelle mani del primo che passa.