Il calcio riccionese piange ’Maffo’ "Scomparso un grande sportivo"

Addio ‘Maffo’. Ieri sulla pagina Facebook di Matteo Maffei in poche ore i messaggi di condoglianze, molti dei quali increduli per la scomparsa prematura, hanno riempito la bacheca. Maffei aveva appena 42 anni. Da circa un anno combatteva contro una malattia che infine non gli ha dato scampo. Sposato con due figli, originario di Riccione viveva a Coriano dove lunedì si terranno i funerali nella chiesa di Coriano alle 15,30, mentre il rosario si svolgerà domenica sera alle 20,30. Era uno sportivo, un calciatore che con il Riccone era cresciuto partendo dalle giovanili e arrivando fino al provino per la Serie B che aveva passato. Un paio di anni nel calcio che conta e un legame forte con la Riccione calcio che ieri lo ha ricordato con queste parole: "La società si stringe attorno alla famiglia e ai cari di Matteo Maffei per la sua prematura scomparsa. Matteo aveva condiviso con la nostra società un pezzo importante di strada, contribuendo alla crescita della nostra realtà. Riccione perde troppo presto un ragazzo generoso e pieno di passione per lo sport. Ciao Matteo".