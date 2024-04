Il caldo anticipa il taglio dell’erba

Lavori in tutta Riccione per il taglio dell’erba in parchi e giardini pubblici. A causa delle temperature elevate, che hanno favorito la crescita a dismisura dell’erba, sono stati anticipati gli interventi dei giardinieri. Entro il 25 aprile verrà terminato il ‘primo giro’ nei quartieri. Si proseguirà con i tagli nelle aree verdi delle scuole (materna Ceccarini, l’elementare Paese, la media Geo Cenci-Einaudi, il nido Spontricciolo) e le aree giochi. Completata la manutenzione a Villaggio Papini, si proseguirà a Castello degli Agolanti e parco della Pace, spostandosi poi a Riccione Due e Colle dei pini.