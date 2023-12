Il calendario del volontariato: "Dalla parte dei bambini disabili"

È un mondo prezioso, fatto di gratuità, ma anche di tanta competenza, quello formato dalle associazioni di volontariato del nostro territorio. Tra le dodici realtà che raccontiamo attraverso il calendario c’è anche l’associazione no profit ’Davide Pacassoni’ con sede a San Giovanni in Marignano. È nata all’inizio degli anni ’80 su idea della presidente Anna Pedoni. Oggi conta oltre cinquanta volontari e opera nel settore socio-assistenziale.

Che cosa vi ha spinto ad aderireo all’iniziativa editoriale del Resto del Carlino?

"Vorremmo far conoscere sempre di più la nostra realtà e permettere così alla gente di sapere che facciamo attività non solo a Natale, ma 365 giorni all’anno".

Qual è stata la scintilla che ha fatto nascere l’associazione?

"Il mio interesse come insegnante delle scuole per l’infanzia verso le problematiche dei bambini e il mondo dell’handicap. La mia prima conoscenza è stata quella di Emanuela di Pesaro. La seconda quella di Davide Pacassoni, ragazzino cerebroleso che viveva a San Giovanni in Marignano. Stava progredendo, ma è morto per broncopolmonite a dodici anni, io l’ho seguito per circa un decennio".

Di cosa vi occupate e con quali iniziative?

"Delle disabilità, anche di quelle che non sempre vengono dichiarate e certificate. Quindi seguiamo bambini con difficoltà e aiutiamo le loro famiglie. Supportiamo tutti loro, facendo il laboratorio delle autonomie, l’aiuto con i compiti, attività di teatro, basket e danza".

Cosa avete in programma per il 2024?

"Oltre a dare seguito alle iniziative che già facciamo, intendiamo potenziare l’attività al pomeriggio, che proponiamo tre volte a settimana nell’istituto delle Maestre Pie. Nel nuovo anno vorremmo inserire altre attività costruttive proponendo un quarto pomeriggio dedicato ai ragazzi per dare sollevo alle loro famiglie. Essendo la nostra un’associazione no profit, non abbiamo particolari sovvenzioni, se non lavorando con i progetti del distretto sanitario di Riccione".

Qual è il punto di forza dell’associazione?

Sicuramente sono i nostri volontari, tra loro ci sono tanti giovani. Io vado spesso nelle scuole superiori a parlare di volontariato e di educazione civica, quindi raccolgo tante adesioni. Questo, nelle persone che seguiamo, ci aiuta a creare importanti percorsi di autonomia per loro".

Nives Concolino