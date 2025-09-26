Il calo demografico preoccupa. Asili e scuole restano in trincea

La Sala Ressi del Teatro Galli era strapiena, ieri mattina. File di amministratori, educatori, studiosi, cittadini. Tutti stretti, attenti, quasi sospesi sul filo di una domanda che riguarda più le culle che i registri scolastici: che ne sarà dei nostri bambini? E non in senso astratto. Parliamo di numeri. Di proiezioni. Di curve demografiche che, mentre in Emilia-Romagna si prova a piegare verso l’alto, nel resto del Paese scivolano giù, giù, giù.

"Dialoghi 2025" ha scelto Rimini per parlare di natalità e scuola. Non per caso. La città adriatica, che pure vive di turismo e movida, si scopre oggi avamposto in una battaglia silenziosa: quella per non diventare un Paese di soli nonni. Già oggi in Italia ci sono due over 65 ogni under 14. Una forbice che si allarga. Se l’Emilia-Romagna, grazie a immigrazione e tenuta economica, prevede una crescita della popolazione del +2,6% entro il 2050, il Paese nel complesso perderà il -7,9%. Eppure anche qui, dove le spiagge d’estate sembrano gonfiarsi di vita, i nidi rischiano di restare troppo vuoti. Il sindaco Jamil Sadegholvaad lo ha detto con un’immagine che colpisce: "La chiusura di una scuola in periferia non è solo una perdita educativa, ma un colpo alla vitalità di un territorio". Tradotto: chiude una scuola, muore un pezzo di città. E a Rimini, invece, si prova a resistere "in direzione ostinata e contraria". Tre nuovi asili finanziati col Pnrr, tempo pieno esteso, orari flessibili, una rete che vuole restare "vicina alle famiglie".

Vicini, sì. Ma quanto basta? L’assessora regionale Isabella Conti ha messo in fila cifre che fanno tremare: meno nascite, più anziani, un equilibrio fragile che rischia di spezzarsi. E la vicesindaca Chiara Bellini, con delega alle politiche educative, ha rivendicato scelte precise: gratuità dei nidi come primo atto, poli dell’infanzia 0-6, riforma degli istituti comprensivi. Misure pensate per attutire il colpo di una curva che scende. Funziona? Sì. A Rimini, complice la dinamicità di un territorio che attira famiglie giovani più di altri, l’onda d’urto del calo demografico viene assorbita meglio. Ma la domanda resta: fino a quando? Si possono costruire asili bellissimi, con orari elastici e spazi inclusivi. Ma se i bambini non ci sono? Ecco il punto. L’Italia è un Paese che si scopre improvvisamente senza culle. Non è un destino, sia chiaro. È frutto di scelte mancate. Di politiche che hanno caricato i costi della natalità sulle spalle delle famiglie, spesso delle madri. Di un welfare che arranca. E così capita che, nel Paese del "fate figli, sennò chi paga le pensioni?", un figlio costi più di un mutuo.

Rimini prova a invertire la rotta. A dire: "Qui non lasciamo soli i genitori". Il nodo è culturale oltre che economico. È l’idea che crescere un bambino sia un affare privato, e non un bene comune. È la paura di non farcela, con lavori precari, case care, servizi non sempre adeguati.

Eppure, proprio giornate come quella di ieri mostrano che una strada diversa è possibile. Quando il Garante regionale per l’infanzia, l’Anci, il Comune, il Gruppo Nidi e Infanzia siedono attorno a un tavolo con cittadini ed esperti, allora sì che si intravede una comunità che ragiona sul futuro. Rimini, nel suo piccolo, ha scelto di reagire. Di farsi laboratorio. E allora forse l’appello che arriva da queste giornate va letto così: se Rimini si mette in gioco, il resto del Paese non può restare a guardare.

Riccardo Bianchini