Il cambio della guardia. Sacchetti si dimette da segretario: "Sarà una squadra a guidare il Pd"

Filippo Sacchetti lascerà a brevissimo la guida del Pd. Ma non sarà (solo) Riziero Santi a prendere il suo posto. Al posto del segretario provinciale, che si dimette per affrontare la campagna elettorale da candidato sindaco di Santarcangelo, sarà un gruppo di persone a tenere le redini del partito fino alle elezioni europee e comunali di giugno. Poi, terminata questa fase transitoria, il Pd riminese farà un nuovo congresso provinciale e sceglierà, attraverso il voto dei suoi iscritti, il successore di Sacchetti.

Così ha deciso, lunedì, l’assemblea provinciale Pd in un’affollata riunione, a cui hanno partecipato oltre 90 degli aventi diritto. Una riunione in cui non sono mancati momenti di aspro confronto, tra gli esponenti delle diversi correnti del partito. È saltata la nomina a segretario ad interim di Riziero Santi. E Sacchetti, in questi giorni tirato per la giacca da questa e quella corrente, ha proposto all’assemblea provinciale di nominare un nuovo coordinamento formato dai rappresentanti dei vari territori. Un gruppo ristretto che, spiega l’assemblea del Pd il giorno dopo la riunione, sia "unitario, rappresentativo e operativo. Che si occupi della gestione del Pd provinciale in questa delicata fase, che porterà alle amministrative ed europee di giugno, in attesa che con il nuovo congresso si proceda poi al rinnovo delle cariche".

Questa la decisione che è maturata lunedì sera in assemblea. E Sacchetti, che nel suo (lungo) discorso ha fatto anche un bilancio dei suoi cinque e passa anni da segretario provinciale (è stato eletto il 4 dicembre 2018) si è impegnato a presentare a breve i nomi del nuovo coordinamento. Lo farà probabilmente già entro questa settimana, proponendo "le figure che formeranno il coordinamento". Si pensa ad almeno 4 persone: uno in rappresentanza della zona nord e della Valmarecchia, per la zona sud e la Valconca, un sindaco e infine Santi. Già perché il sindaco di Gemmano e segretario dei dem a Riccione, nonché presidente della stessa assemblea provinciale del Pd, rimane per lo stesso Sacchetti una figura importante per gestire, insieme ad altri, questa fase. L’ala sinistra del Pd (quella che ha sostenuto Elly Schlein alle primarie), premeva perché Santi ottenesse pieni poteri di segretario. Così non sarà.

"Affronterò gli ultimi passaggi da segretario – dice Sacchetti – con grande dedizione per arrivare al più presto a una nuova fase della storia del Pd riminese. Lo farò con l’entusiasmo che ha caratterizzato fin qui il mio mandato e la gratitudine per l’apprezzamento del lavoro fatto". A parole, anche Santi si dichiara soddisfatto della soluzione trovata: "Sono contento che nell’assemblea provinciale, che è sovrana, si sia deciso il percorso da fare. Un percorso frutto di un dibattito certo, com’è normale che sia. Ma la strada imboccata è quella giusta".

