Il Cammino della Luce. Un’idea per il Giubileo

Un cammino Rimini-Roma che può diventare realtà come nel lontano Medioevo e rappresentare una nuova sfida turistico-religiosa da non sottovalutare per la Romagna, specie nel 2025 anno giubilare. Il 27 settembre scorso, con il patrocinio del Comune di Coriano, il prof. Marco Bruckner, esperto di cammini, a Coriano presso la biblioteca comunale ha presentato il progetto "Cammino della Luce in Romagna". L’obiettivo è restituire la primaria dignità storico-turistica alla Via Romana Flaminia detta "Minor" (già Via Regalis in epoca pre-romana) in previsione del Giubileo 2025 che porterà a Roma, non solo a piedi, oltre 30 milioni di turisti/pellegrini. "Per permettere che si possa godere a pieno di questa Via – spiega il prof. Bruckner – favorendo il passaggio rilevante di pellegrini, e accedere ad importanti risorse, va organizzato un percorso funzionale e diretto sul tratto nazionale Rimini/Roma. Al momento in base all’esperienza maturata i tragitti usufruibili sono: da Rimini (Tempio Malatestiano) – Pedonabile/ciclabile Lungomare fino a Portoverde + Pedonabile Val Conca fino a Morciano + sentieri C.a.i. (Montefiore); e anche da Rimini (Tempio Malatestiano), ciclabile fino a Gaiofana più Sentiero C.a.i. 033 + 019 (Ospedaletto, Montefiore, Tavoleto). Bisogna sapere che La Via Flaminia (Rimini-Fano) ultimata nel 219 a.C. è la prima via che da Roma arriva a Rimini per poi raggiungere la Gallia Cisalpina. Questa ha una variante detta "F. minore" che da Urbino si dirige verso la Romagna attraverso l’asse viario Montefiore-Coriano-Rimini. Negli ultimi anni è davvero esplosa la tendenza per un turismo lento con presenze in costante crescita. Ora è possibile sognare un collegamento con il Cammino della Luce, che è già in atto perchè da Gubbio va a Roma, ma "restaurando" in un certo senso il tratto da Rimini a Gubbio. "Abbiamo attivato – spiega Bruckner – la collaborazione con la Fondazione Cammino della Luce (accreditata presso il Ministero) per prendere in carico il tratto Romagnolo e dare continuità al progetto transregionale e transnazionale camminodellaluce.it (Roma, Umbria, Marche, Romagna, Veneto, Austria, Germania). Sviluppando i contenuti spirituali/religiosi e iniziando la commercializzazione dei pacchetti turistici grazie a P.c.t.o. Itt Marco Polo Rimini e Ariminum Travel. A questo punto i prossimi passi sono definire l’accordo con il C.a.i. provinciale per la realizzazione dei tratti mancanti e la messa in sicurezza dei sentieri in oggetto. Inoltre con la regione Marche dobbiamo concordare il tratto preferibile per raggiungere Gubbio per poi proseguire verso Roma attraverso il Lazio dove è già presente e accreditato appunto il Cammino della Luce.

Luca Pizzagalli