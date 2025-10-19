Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Rimini
19 ott 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
Il campioncino di minicross premiato dal sindaco

Il 15enne Francesco Cenci ricevuto in municipio "È un esempio di serietà".

Francesco Cenci, studente dell’istituto professionale Alberti di Rimini, è stato premiato dal sindaco Filippo Giorgetti per la vittoria nel trofeo Italia Uisp minicross

Francesco Cenci, studente dell’istituto professionale Alberti di Rimini, è stato premiato dal sindaco Filippo Giorgetti per la vittoria nel trofeo Italia Uisp minicross

A soli quindici anni, Francesco Cenci sa già cosa significano sacrificio e determinazione. Il giovane pilota di Bellaria Igea Marina, studente dell’istituto professionale Alberti di Rimini, è stato premiato dal sindaco Filippo Giorgetti per la vittoria nel trofeo Italia Uisp Minicross, categoria 85 Promo, uno dei campionati più seguiti del motocross giovanile italiano. In sella alla sua moto, Francesco ha costruito una stagione di crescita e costanza: secondo posto a Covo (Lombardia), poi due vittorie nette a Borgo Santa Rita e Chiusdino (Toscana), che gli hanno consegnato il titolo assoluto. Gare combattute, fango e adrenalina, ma anche disciplina e concentrazione, quelle che non si improvvisano.

"Francesco è un esempio concreto di impegno, serietà e passione – ricorda Giorgetti –. Rappresenta al meglio i valori dello sport e della nostra comunità, e dimostra che con la dedizione si possono raggiungere traguardi importanti".

Sui social, amici e appassionati lo descrivono con orgoglio: "il nostro pilota che sta venendo su come un missile!". Un commento che riassume la velocità, la tenacia e la freschezza di un ragazzo che, tra scuola e allenamenti, ha già imparato a correre verso il futuro.

a. d. t.

