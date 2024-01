Il campione di beach tennis nominato ambasciatore

La sua passione è nata sulle spiagge di Riccione e oggi lo conduce in giro in tutto il mondo a portare in alto il nome della sua amata città e dell’Italia. Federico Galeazzi, 23 anni riccionese, è stato premiato in municipio dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore allo Sport, Simone Imola, con il riconoscimento di ‘ambasciatore della città di Riccione nel mondo’ per i risultati raggiunti in ambito sportivo nel panorama internazionale del beach tennis. Numero 21 nel ranking mondiale e numero 5 in Italia, Federico è entrato nel mondo del professionismo internazionale due anni fa e oggi partecipa ai più prestigiosi tornei internazionali di beach tennis in tutto il mondo. Ma la sua storia di atleta comincia proprio a Riccione. A 6 anni comincia a giocare al Circolo Tennis Riccione, si dedica anche al pugilato, e nel frattempo si diverte sulle spiagge della sua città con la racchetta in mano e i piedi sulla sabbia calda delle estati riccionesi. Un divertimento che diventa una passione, una scalata alle vette più alte del ranking mondiale, un orgoglio per la sua Riccione che oggi gli riconosce come il suo impegno da giovane atleta nel mondo dello sport porti in alto il nome della città. Galeazzi è reduce da due importanti tornei internazionali di beach tennis a novembre a Miami, dove ha giocato in coppia con il numero 1 al mondo Nicolas Gianotti, e a Rio de Janeiro, dove oggi vive e si allena.

"La parte più bella che mi regala questo sport è la possibilità di giocare sulle spiagge più belle al mondo, conoscere nuovi paesi e nuove culture – racconta Federico – Il mio obiettivo per il futuro? Diventare il numero 1 al mondo". "Siamo orgogliosi e felici dei successi di un giovane atleta come Federico che con determinazione e passione vive il suo sogno e porta in alto il nome di Riccione nel mondo. A lui i migliori auguri per un futuro meraviglioso nello sport", le parole con cui la sindaca Angelini ha salutato il campione riccionese.