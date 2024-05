Il Campo Bruno Reffi accoglie le serate di Copertina 2024

Dal 16 luglio al 7 settembre al Campo Bruno Reffi torna, per la quinta volta nelle estati sammarinesi, Copertina, la rassegna di spettacoli e intrattenimento organizzata da San Marino Welcome. "E’ l’evento di tutti – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati –. Quest’anno cambiamo location e ci spostiamo al Campo Bruno Reffi per rendere più semplice l’accesso e ampliare i numeri. Il programma proposto è divertente e vario e ancora una volta sarà un successo". Tre serate per ogni mese estivo. Energia sarà il tema di questa edizione e il filo conduttore delle serate con un allestimento in scala del sistema solare. Inoltre, non mancheranno divanetti, coperte e cuscini per creare un’atmosfera accogliente e rilassante. Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno i Bromance saranno i protagonisti di Copertina. Il duo comico accompagnerà il pubblico per tutte le serate. Saranno loro ad aprire la rassegna il 16 luglio con il loro spettacolo. La serata proseguirà con un ospite d’eccezione, il professore che ha fatto innamorare il popolo dei social, e ora quello della tc, Vincenzo Schettini con il format La Fisica che ci Piace.