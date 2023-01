Il cancro si combatte ballando sul palco

Trasformare il personale percorso di cura oncologico in uno spettacolo di danza contemporanea e hip hop, carico di musica ed ironia: Cristina Drei, paziente faentina di 43 anni, ha scelto la strada dell’arte per fronteggiare i demoni di 13 anni di lotta contro il cancro. Questo il tema alla base di ’Pensavo Peggio’, una raccolta di frammenti di vita della ragazza riadattati al linguaggio del teatro grazie alla collaborazione del coreografo Cristiano Buzzi. Lo spettacolo sarà presentato al Teatro Snaporaz di Cattolica a partire dalle ore 21 di oggi. L’ingresso sarà a offerta libera e i contributi che saranno devoluti allo Ior per l’assistenza gratuita dei pazienti malati di cancro.