Il cantante marinaio lancia un nuovo tormentone estivo

’Hallo Rudy, ghema ghema’. Lo slogan che fa sorridere da decenni i vacanzieri risale agli anni 80 quando la motonave turistica Super Tayfun era di proprietà dei due soci Gilberto Vasini e Franco Casali. Oggi il popolare cantante bagnino di salvataggio Betobahia, al secolo Alberto Pazzaglia, l’ha trasformata in una canzone, pronta per diventare la nuova hit dell’estate. Per inciso, Rudy era un amico tedesco degli antichi armatori che li aspettava spesso sulla spiaggia e loro lo chiamavano al megafono della barca. Anni dopo Gilberto adottò un cagnolino, ’ovviamente’ battezzato Rudy. Ora il tormentone non si ferma. La Super Tayfun, alias la nave gialla, è un simbolo della spiaggia di Bellaria Igea Marina e della riviera, la scorsa estate anche nave-discoteca in collaborazione con Fondazione Verdeblu.

"L’idea del nuovo tormentone mi è arrivata di getto – racconta Beto –. Era il mese di novembre del 2022 fine estate romagnola ma io mi stavo allenando in palestra per l’estate brasiliana, pronto a partire varcando l’oceano. Nella palestra che frequento arrivò il capitano della motonave Stefano Casali. A un certo punto andai verso Stefano e gli dissi: ’cavolo ti ho visto e già mi suona in mente una nuova canzone che farò per la vostra motonave’". Il gioco era fatto. ’Hallo Rudy ghema ghema’ era pronta, "un brano strutturato su una base house da discoteca da ballare e saltare come se non ci fosse un domani. Il brano è appena uscito in omaggio ai 20 anni del super tormentone ’Ciapa la galeina’ che quest’anno festeggia i 20 anni di successo ed è la canzone in dialetto romagnolo piu suonata nel mondo".