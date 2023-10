Il cantiere ai giardini De Amicis si allarga. Ecco come cambia la viabilità a Cattolica

Riparte il cantiere ai giardini De Amicis per la realizzazione della vasca di prima pioggia e cambia la viabilità. I lavori saranno a pieno regime per la realizzazione della vasca di prima pioggia. Il cantiere Hera ha appena allargato il suo perimetro ed ecco che il traffico veicolare per il Lungomare Rasi Spinelli è stato deviato in via Matteotti e via Corridoni. Da via Fiume e via Del Prete, invece, in piena zona a mare, per raggiungere il lungomare sarà obbligatorio nei prossimi mesi percorrere via Matteotti e poi girare in via Corridoni. Prevista una gru alta 22 metri che dovrà sistemare alcuni pali ad una profondità di 44 metri sotto terra.

"Questo inverno – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Uguccioni – saranno eseguiti i lavori più importanti a livello infrastrutturale per la realizzazione della vasca. Sarà installato un macchinario che perforerà il terreno per il posizionamento di alcuni pali. I lavori proseguiranno fino a maggio, quando il cantiere chiuderà di nuovo per l’avvio della stagione turistica 2024". Anche la sindaca Franca Foronchi ribadisce:"È un’opera importante per la nostra città e per la qualità delle acque – spiega la sindaca Franca Foronchi – l’attesa e pazienza dei cittadini saranno premiate dai benefici che apporterà la vasca". Da ricordare che si tratta di un nuovo impianto da 10 milioni di euro di investimento a carico di Hera, per arrivare a meno sversamenti in mare in caso di forti piogge e con un nuovo volto, in superficie, per i Giardini De Amicis, grazie alla riqualificazione dell’intera area.

lu.pi.