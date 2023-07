Il cantiere all’Einstein Trasloco rimandato Gli studenti faranno le valigie a gennaio

Niente trasloco per i ragazzi del liceo ’Einstein’, per ora. A settembre tutti gli studenti inizieranno le lezioni nella scuola della Colonnella, nonostante siano iniziati i (corposi) lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’istituto. Il cantiere è partito, mentre è ancora tutto fermo nella palazzina ex Inpdap, individuata dalla Provincia come la sede più idonea a ospitare le 11 classi del liceo ’Einstein’ che dovranno essere trasferite a causa dei lavori. E questo preoccupa non poco i genitori degli studenti, che già (insieme ai docenti della scuola) avevano alzato le barricate in primavera, quando era stata paventata anche l’ipotesi di far andare i ragazzi a scuola di pomeriggio, visto l’imminente cantiere. "Manca solo un mese e mezzo alla prima campanella, e a quanto ci risulta non sono stati fatti ancora i lavori di adeguamento della sede temporanea alla palazzina ex Inpdap – tuonano alcuni papà e mamme – Ci chiediamo se la sede provvisoria sarà pronta a ospitare i nostri figli, che già dovranno subire i disagi di dover fare lezione altrove".

Dalla Provincia assicurano che "i piani non sono affatto cambiati. Le 11 classi che verranno trasferite a causa dei lavori, troveranno spazio nell’immobile di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che dista appena 500 metri dal liceo ’Einstein’". Ma non a settembre, come era stato inizialmente annunciato. "Stiamo per ultimare il contratto con la proprietà della palazzina. Poi, a settembre, partiranno i lavori di adeguamento". Per i quali la Provincia ha stanziato 300mila euro. "Fino a Natale tutti gli studenti resteranno al liceo ’Einstein’. In questi primi mesi di lavori, così è stato concordato con la ditta, il cantiere proseguirà in modo tale da arrecare meno disagi possibili alle attività didattiche, e non ci sarà bisogno di trasferire le 11 classi". Poi "a gennaio, dopo le vacanze di Natale, le classi saranno trasferite alla palazzina ex Inpdap". Insomma, "stiamo andando avanti secondo il programma prestabilito".

Tra qualche giorno si dovrebbe tenere un incontro tra il dirigente del liceo ’Einstein’ e Alessandro Brolli, rappresentante dei genitori e presidente del consiglio d’istituto. "Sarà l’occasione – dice Brolli – per fare il punto e capire meglio come si stanno evolvendo le cose". Ma tra i genitori c’è già parecchio fermento. "Se il trasloco avverrà da gennaio e non da settembre, perché non siamo stati informati prima? Perché non è arrivata alcuna comunicazione dalla scuola?". Per le famiglie "è legittimo sapere in tempo come si svolgeranno le lezioni, ed essere aggiornati sulla situazione". C’è anche preoccupazione per tutti gli altri ragazzi che faranno regolarmente lezione al liceo. Non appena la scuola ripartirà, il cantiere avrà un forte impatto su tutte le attività. Inevitabili i disagi, ma sarà un sacrificio necessario per permettere la messa in sicurezza dell’istituto.

Intanto la Provincia sta ragionando sulla palazzina ex Inpdap come sede ’tampone’ anche per altre scuole. Perché ora l’emergenza riguarda il liceo ’Einstein’, ma ci sono altri istituti superiori che scoppiano e necessitano di aule aggiuntive. Per questo si sta valutando anche un eventuale acquisto dell’immobile, che potrebbe diventare così un’importante risposta alla carenza di aule in molte scuole di Rimini.

ma.spa.