Il cantiere arretra: riapre il lungomare Rasi Spinelli

Venerdì sarà riconsegnato alla città, riaprendolo al traffico, il tratto del lungomare Rasi Spinelli interessato dai lavori di Hera per la realizzazione di una vasca di prima pioggia nell’area dei giardini De Amicis. Da ricordare che tale vasca contribuirà significativamente a migliorare l’affidabilità idraulica del territorio e la tutela ambientale, integrandosi nel più ampio progetto di riqualificazione del lungomare di Cattolica, già avvenuta negli ultimi tre anni.

"Dopo mesi di lavori sempre al passo con il cronoprogramma – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – per questa Pasqua cittadini e turisti potranno di nuovo usufruire anche di una parte del lungomare Rasi Spinelli che rientrava all’interno dell’area dei lavori. Il cantiere arretrerà di circa 3 metri e mezzo e la strada sarà ripristinata ad una corsia, con direzione da via Fiume verso il lungomare Rasi Spinelli vero e proprio, diventando percorribile anche quel tratto di pista ciclabile. Un altro passo avanti importante negli interventi in corso che daranno alla città un’opera fondamentale sul fronte della sostenibilità, della pulizia delle acque e del nostro mare, restituendo inoltre una piazza nuova con aree verdi e arredi".

L’intervento all’intera area, tra vasca di prima pioggia ed arredi in superficie, ha previsto un investimento di oltre 10 milioni di euro, ed è stato realizzato dalla multiutility in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. "L’obiettivo primario è la salvaguardia del mare – spiegano i tecnici – attraverso un’azione mirata sul sistema fognario, al fine di ridurre le criticità legate alla balneabilità della costa e proteggere la città dal punto di vista idraulico in caso di eventi meteorologici intensi, fenomeni sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici".

Nel dettaglio, l’intervento principale prevede la costruzione di una vasca interrata da 5.000 metri cubi per la raccolta della prima pioggia e l’ottimizzazione della rete fognaria circostante. L’area dei giardini De Amicis sarà riconsegnata alla comunità cattolichina con nuove aree verdi nel febbraio 2026.

Luca Pizzagalli