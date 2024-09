Il cantiere De Amicis si allarga. Ecco come cambia la viabilità

Ripartono i lavori per la realizzazione della vasca di prima pioggia presso i Giardini De Amicis, subito dopo la stagione estiva, e si annunciano modifiche alla viabilità per i prossimi mesi in zona a mare. "L’ampliamento del perimetro del cantiere – conferma l’amministrazione – comporta alcune modifiche alla viabilità. Per garantire la sicurezza e fluidità del traffico, è stata predisposta una deviazione: i veicoli in transito da via Fiume e via Del Prete, per raggiungere il Lungomare Rasi Spinelli, dovranno obbligatoriamente percorrere via Matteotti e successivamente svoltare in via Corridoni. Queste modifiche temporanee sono necessarie per consentire la prosecuzione dei lavori. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a seguire le indicazioni fornite per evitare disagi".

Il mega cantiere in piena zona a mare, con un investimento di circa 10 milioni di euro a carico di Hera, prevede la realizzazione di una vasca di prima pioggia che migliorerà in futuro lo smaltimento delle acque piovane nella città di Cattolica con enormi vantaggi anche per la balneazione nei mesi estivi. Mentre in superficie, una volta completato il cantiere in profondità, è prevista la nuova area dei Giardini De Amicis, con nuovo verde, arredi e strutture. Un’area che migliorerà enormemente, anche a livello urbanistico, dunque, la zona a mare di Cattolica in un quartiere di pregio e fortemente turistico. Proprio per questo in estate il cantiere viene molto ridotto mentre in inverno, come appunto ora in questo caso, torna a pieno regime anche con gru e camion in azione. I tempi dell’intervento complessivo sono ancora piuttosto lunghi. Le previsioni dei tecnici è di arrivare ad inizio 2026 con il cantiere concluso. Dunque servirà almeno tutto il prossimo inverno ed anche quello successivo.

lu.pi.