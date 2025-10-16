"Il cantiere infinito di via Uso rischia di paralizzare la città"

"Il cantiere infinito di via Uso non può trasformarsi in un’altra estate di disagi". A dirlo è Gianni Giovanardi, consigliere della lista Obiettivo comune, che torna sul tema dei lavori lungo il fiume Uso. Un cantiere di competenza della Regione ed eseguito dall’Agenzia di protezione civile per la messa in sicurezza idraulica e la prevenzione delle esondazioni. "Faremo un’interpellanza sul cantiere infinito di via Uso – spiega Giovanardi – É vero che è un intervento della Regione, ma visto l’andamento del primo stralcio siamo preoccupati per l’inizio del secondo". Il consigliere ricorda cosa è accaduto in passato. "La prima fase d lavori ci ha lasciato con la principale strada per l’accesso al porto a una sola corsia, a senso unico, per tutta l’estate. I lavori sono rimasti sospesi per diverso tempo e sono andati avanti a rilento". E con l’avvio della seconda fase, Giovanardi teme che la situazione possa ripetersi. "Contiamo sul fatto che l’amministrazione, vista la brutta esperienza passata, abbia chiesto alla Regione di inserire nel bando per i lavori adeguate tutele – sottolinea – per evitare di trovarsi nuovamente nella situazione della scorsa estate".

L’opera, certamente, "è fondamentale per la sicurezza del territorio. Sappiamo dell’importanza dei lavori e del corposo investimento in atto – precisa Giovanardi – Ma vedere il cantiere sostanzialmente fermo in ’estate, e con la viabilità compromessa, ha creato non pochi disagi e malumori". A detta di Giovanardi, anche la durata prevista non aiuta a rasserenare gli animi. "Sul cartello dei lavori appena comparso si legge che la durata prevista del cantiere è di 546 giorni. Questo significa che durante le prossime due estati ci saranno in corso i lavori". Il problema è che "se si ripresenteranno nella stessa forma, senza opportune tutele, c’è da preoccuparsi per quello che ci aspetta...". Da qui un appello a una gestione diversa del cantiere. "Se i lavori si sospendono durante l’estate, ci si aspetta che si riduca anche la portata del cantiere – rimarca – così da garantire la viabilità nel periodo di maggior afflusso".

Ultimo, ma non meno importante, è l’aspetto estetico. "I lavori li progetta, li finanzia e li esegue la Regione, ma non è possibile concordare la scelta dei materiali? Negli interventi pubblici si continuano a sovrapporre diverse tipologie di materiali e accessori, senza un chiaro filo conduttore. Nel raggio di 100 metri ci troviamo, ad esempio, 4 diverse tipologie di illuminazione pubblica. Con la fine degli ultimi lavori di competenza della Regione ne abbiamo trovata una quinta. Forse – conclude Giovanardi – ce ne dobbiamo aspettare una sesta in quelli appena iniziati?". Aldo Di Tommaso