Il canto libero dell’estate al Tezenis Festival

Una folla oceanica, circa diecimila persone, sono accorse a Rimini ieri sera in piazzale Fellini, per acclamare i loro idoli e per ascoltare le hit dell’estate. Con la conduzione delle due presentatrici di Radio 105, Maria SOle Pollio e Rebecca Staffelli, la prima tappa del Tezenis Summer Festival si è svolta con tanto calore umano e molta sicurezza, ricordando il dolore per l’alluvione. La serata è iniziata con un mini-show della cantante Dara ed è continuata con i rapper Rondodasosa, Rhove, Emis Killa, Gemelli Diversi, Boro Boro che insieme alla star sudamericana Oriana Sabatini, hanno scaldato la serata poi continuata con la regina delle hit Baby K.

Il pubblico ha potuto ammirare anche tutta la carica di Rocco Hunt, Clara di Mare Fuori e il raggae di Fred de Palma. Un concerto con generi trasversali, connubio di musica che ha visto Tommaso Paradiso, Rosa Chemical, Achille Lauro con Rosa Villain portare sul palco dei veri e propri miniconcerti. Amatissimo anche dai bambini presenti Mr Rain che ha raccontato di considerarsi riminese e ha speso parole bellissime per la città, alla presenza dell’orgoglioso sindaco Jamil Sadegholvad. La folla è poi esplosa quando Fedez (in foto), Annalisa e gli Articolo 31, hanno eseguito la hit "Disco Paradise".

Rosalba Corti