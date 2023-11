Il canto libero di chi passa alla storia

Cos’è la destra, cos’è la sinistra... Si chiedeva Giorgio Gaber a metà anni Novanta. Battisti era di destra. Lucio Dalla stava comodo alla sinistra. Da allora siamo più o meno ancora lì. A discutere se intitolare una strada a Oriana Fallaci, troppo "orgogliosa e rabbiosa" per una certa sinistra. O se cancellare dalla storia Cristoforo Colombo, accusato di essere uno schiavista. Per anni Rimini si è divisa sull’opportunità di ricordare nella toponomastica Vincenzo Muccioli. Un duro, e per questo di destra? Ma non diciamo boiate. La giunta ha deciso di dedicare a Battisti una rotonda sul mare. Qualche decennio fa non sarebbe stato possibile.