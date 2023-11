Il canto libero di chi passa alla storia

Viviamo in un’epoca in cui è più facile abbattere statue che costruire ponti. Se dovessimo giudicare con gli occhi del presente i grandi del passato, una buona metà dei licei classici dovrebbe rinnegare quel dittatore sanguinario di Giulio Cesare. Piazze, vicoli e gallerie si troverebbero in un colpo solo senza un’identità. E’ quasi sempre la politica a richiedere un tributo ideologico, elevando personaggi che appartengono ai rispettivi Pantheon. Bibi Ballandi, ad esempio, era un fervente democristiano, legato alle gerarchie ecclesiastiche e amico personale di Casini. La giunta gli ha intitolato la scorsa estate un pezzo del suo lungomare, perché era un grande produttore e aveva voluto bene a Rimini. Nei prossimi mesi una pista ciclabile porterà il nome di Marco Pantani. Qualcuno lo riterrà forse politicamente scorretto, ma le imprese memorabili di un campione non possono essere offuscate da una tragica caduta.E allora celebriamo il "nostro caro Lucio". Il suo canto non era di destra, e neppure di sinistra. Era soltanto un canto libero.

Carlo Andrea Barnabè