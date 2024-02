Il caos concessioni: "Bagnini e aste. Abbiamo tre mosse contro l’effetto Jesolo"

Tre mosse per non fare la fine delle concessioni sulle spiagge del Veneto. E’ la strategia dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini nel momento in cui "il governo non dovesse esprimersi con una norma generale". Nei lidi veneti sono già andate a bando molti chilometri di arenile e in alcuni casi hanno vinto le aste grandi gruppi imprenditoriali nazionali. In uno di questi c’è anche Mister Geox, Mario Moretti Polegato.

Assessore Corsini, la preoccupazione dei bagnini in riviera sta aumentando. Faranno la fine delle concessioni nei lidi?

"Quello che è accaduto in Veneto è difficilmente comprensibile. Anche la nostra Regione molti anni fa approvò una legge sulle concessioni ma venne impugnata dal governo e non se ne fece nulla. In Veneto la legge regionale che ha consentito le aste è di alcuni anni fa. Quanto è accaduto è inspiegabile, ma nel loro caso il governo non ha mai impugnato l’atto".

Il modello romagnolo è fatto da micro imprese, come potranno reggere alla concorrenza dei grandi gruppi?

"In realtà basterebbe procedere con il documento che avanzammo come proposta un paio di anni fa. Lo avevamo concordato con le associazioni di categoria dei balneari e i Comuni per evitare il grande rischio a cui stiamo assistendo oltre confine. Ma poi non ha avuto seguito. Si tratta di una griglia di criteri che consenta di non penalizzare i nostri concessionari nel momento in cui si andrà alle aste e potranno partecipare tutti".

Su che punti si basava?

"La priorità è ovviamente riconoscere il valore dell’impresa, ma per farlo andrebbe modificato il relativo articolo del codice della navigazione che consente ai Comuni di incamerare i beni sulla concessione alla scadenza della stessa. In questo modo non è possibile dare valore alle imprese attuali. Al contrario riconoscendone il valore ne verrebbe anche un indennizzo per il precedente concessionario nel caso in cui non riuscisse a confermarsi. Ma ci sono anche altri due elementi che avevamo valutato. Il primo sta nel canone concessionario, che non deve essere oggetto della valutazione. Se così non fosse vincerebbe chi offre di più e i grandi gruppi avrebbero vita facile rispetto alle nostre piccole imprese. Inoltre ogni concorrente non può partecipare a più di un paio di evidenze pubbliche o comunque a un numero limitato. Anche questo aspetto consentirebbe di limitare l’impatto dei grandi gruppi imprenditoriali nel nostro modello fatto di piccole imprese".

Si possono evitare le evidenze pubbliche?

"Questo è il miracolo che il governo ha lasciato pensare ai concessionari parlando di non scarsità della materia. Ma il miracolo non c’è".

Quanto tempo rimane?

"L’Unione Europea ha sospeso la procedura di infrazione per quattro mesi, ma un po’ di tempo è già passato. Questo governo sembra attendere le elezioni europee, sperando che i futuri Parlamento e Commissione siano più inclini a trattare. Nel frattempo ha ipotizzato un ulteriore anno di deroga. Ma il tempo sta passando e comunque sia non è pensabile cambiare la direttiva Bolkestein perché dovrebbe esserci il consenso di tutti gli Stati membri. Il governo spera in una soluzione più accomodante, ma lo fa giocando sulla pelle dei concessionari e del comparto turistico".

Se il governo non deciderà cosa farà la Regione?

"Ai Comuni l’ho già detto. Quello che possiamo fare è una delibera di giunta in cui vengano definiti alcuni criteri generali per impostare i bandi che dovranno fare gli stessi municipi. E le linee guida ricalcherebbero il documento che avevano proposto a suo tempo con i tre criteri principali. Su questi andrebbero poi costruite le aste, sempre che il governo non impugni l’atto regionale. Proprio per questo servirebbe una norma nazionale su cui basarsi".

Andrea Oliva