Il caos delle spiagge: "Tante ancora disponibili. La direttiva Bolkestein dopo 18 anni va rivista"

Onorevole Jacopo Morrone, sulla questione spiagge il presidente Mattarella ha ‘invitato’ il Governo a dare risposta alla Commissione europea. Che dice?

"In realtà – attacca il segretario della Lega Romagna – il presidente Mattarella ha richiamato in particolare il settore degli ambulanti nella lettera che ha accompagnato la promulgazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza. In ogni caso la questione non cambia, la nostra linea è quella del buon senso, ovvero non tagliare le gambe a imprese, famiglie e lavoratori. Se il problema non è stato ancora risolto nonostante la direttiva Bolkestein sia stata approvata e emanata nel 2006 e in Italia si siano susseguiti più Governi di diverso orientamento, significa che la sua applicazione avrebbe provocato, e provocherebbe tuttora, un vulnus alla nostra economia turistica balneare che, ricordiamolo, rappresenta un unicum, un modello tutto ‘Made in Italy’ che ha decretato il successo internazionale delle nostre spiagge".

La premier Meloni ha assicurato che il Governo sta lavorando ‘a una norma che consenta di mettere ordine alla giungla di interventi e pronunciamenti’, e ‘al confronto con la Commissione europea’ per scongiurare la procedura di infrazione e dare certezze agli operatori’...

"Credo che questo Governo, finalmente, abbia avviato un percorso di chiarezza sul tema. Già si è lavorato sulla mappatura delle spiagge italiane e non si può certo affermare che ci sia una scarsità di risorse ovvero di spiagge non sottoposte a concessione. Da questo punto di vista, quindi, credo che non ci possano essere contestazioni. Ma voglio ricordare altri punti: il primo, riguarda la Bolkestein stessa che tende a uniformare dal punto di vista normativo località e territori con caratteristiche ambientali e economiche totalmente differenti. E’ inconcepibile, a 18 anni dall’emanazione della direttiva, non considerare la necessità di una sua revisione strutturale in considerazione dell’evoluzione, delle dinamiche e delle mutate esigenze delle economie dei vari Stati. Come è altrettanto assurdo che l’Italia sia costretta a cancellare o snaturare il proprio modello turistico per imposizioni centraliste che non tengono conto della diversità. Ma è ancora più importante sottolineare che gli avvicendamenti nella gestione degli stabilimenti balneari ci sono sempre stati e semmai si sono bloccati proprio quando è venuta a mancare la certezza normativa. Si è assistito quindi al paradosso che la Bolkestein ha bloccato il mercato, dove in precedenza la concorrenza era prassi".

Come vede l’ipotesi di fare i bandi dando premialità agli operatori esistenti e imponendo indennizzi a chi perde la concessione?

"Sono passaggi che affronteranno gli addetti ai lavori. Importante, a mio avviso, è stabilire il principio e il quadro entro cui muoversi".

Secondo la senatrice Mimma Spinelli, FdI, è prematuro parlare di bandi, invocati da Emma Petitti e Andrea Gnassi. Il Governo sta lavorando a una legge di riordino complessiva da sottoporre all’Ue a breve?

"Il Governo e la Lega in particolare si sono fatti carico di questo problema che si sta trascinando da tempo per ragioni più che comprensibili: il punto nodale è se si vuole o meno tutelare il modello del nostro turismo balneare e, soprattutto, le aziende, le famiglie e i lavoratori che investono in questa attività. Bisogna infatti ricordare che i concessionari non sono soggetti solo ai canoni demaniali ma a una lunga serie di oneri. Quanto a Petitti e Gnassi ci chiediamo per quale motivo, in circa dieci anni di presenza al governo del Pd, non abbiano risolto la questione a loro modo. I piddini sono straordinari: dettano sempre le soluzioni quando non sono al Governo, purtroppo si tratta sempre di soluzioni che non vanno a vantaggio degli italiani".

Mauro Vanni, balneari Confartigianato, cita la mappatura governativa, dove risultano due terzi di arenili liberi, quindi non servirebbero bandi. E paventa cause: come valuta?

"Come ho detto, il Governo sta lavorando su questa mappatura realizzata dal Mit che dimostra che non c’è scarsità di arenili liberi".

