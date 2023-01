"Il Capodanno ha fatto bene alle attività"

Ha superato ogni più rosea aspettativa il fine settimana di Capodanno. File davanti a ristoranti e bar, acquisti in ripresa in buona parte dei negozi e tantissime persone per strada come non se ne vedevano da tempo. Mostrano soddisfazione gli operatori del centro che tra venerdì e domenica hanno ripreso respiro, per alcune attività il lavoro è continuato a pieno ritmo anche ieri, lunedì, giorno in cui d’inverno la città è più sopita. "Tra il 30 dicembre e il primo gennaio c’è stato un importantissimo cambio di passo – conferma Barbara Montali vicepresidente del consorzio d’area di viale Ceccarini, nonché operatrice trentennale –. Ieri abbiamo notato il calo, ma questi tre giorni, al contrario dei precedenti weekend di dicembre, sono stati importantissimi. Abbiamo avuto una clientela matura, interessata agli acquisti e questo ha riacceso il lume dell’ottimismo. Diversi turisti ci hanno detto di aver scelto Riccione per il concertone di fine anno con Arisa e gli Extraliscio".

Sulla stessa lunghezza d’onda Michele Gentile del Blue Bar Cafè: "Sono molto soddisfatto, domenica ho chiuso alle 5 del mattino. E’ andata di gran lunga meglio dell’anno scorso – assicura –. Abbiamo avuto gente bella e piacevole. D’altra parte Riccione è Riccione, come dice Cecchetto, abbiamo un brand fantastico, la città è piccola, ma attraente, dovremmo abbellirla sempre più e parlarne di continuo, evitando di cadere nell’oblio". "La gente è stata moltissima, e anche contenta, è andata molto bene – esclama Arianna Balducci presidente di Viale Riccione, nonché titolare della boutique Corridoni 32 –. Mi sembra che Riccione stia godendo di un momento positivo".

L’entusiasmo, che di attività in attività rimbalza pure sui social, corre anche sul lungomare: "Abbiamo lavorato molto e fatto un bel servizio, sabato e domenica era tutto esaurito – conferma Fulvio Binotti del ristorante Da Carlo –. E’ stata una bella fine dell’anno. Nonostante fosse lunedì, abbiamo lavorato bene anche ieri". Condivide la soddisfazione Riccardo Parisio: "E’ andata benissimo, abbiamo sempre lavorato sia in bottega, al Soccia, che quest’anno ci ha dato maggiore soddisfazione, sia al Bevabbè – fa sapere –. Ho apprezzato tanto anche gli allestimenti natalizi del centro, che ho trovato molto più eleganti del solito. Un ottimo lavoro, qualcosa è da migliorare, ma sono davvero entusiasta". "Per Capodanno a Riccione c’è stata più gente, nel mio caso però gli acquisti sono andati a finire molto su internet, dove ho notato qualche acquistoi fatto anche da gente del posto, per cui gli incassi sono stati come l’anno scorso anno di Covid", conclude Fausto Fontemaggi del New Order.

Nives Concolino