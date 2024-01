"Il Capodanno nell’Isola è stato un successo"

Sold out di Capodanno. Tanti turisti a Bellaria Igea Marina per salutare il 2023. "Tutto esaurito nell’Isola dei Platani – gongolano da Fondazione Verdeblu –, una grande risposta per la notte di San Silvestro con la festa diffusa, composta dasette palchi di musica, intrattenimento e dj set; l’Isola pedonale strapiena, specie nei punti spettacolo". Ad inizio serata la Space Family, durante il meet&greet con i giovanissimi fans, ha presentato a famiglia ospite a Bellaria Igea Marina per il weekend della Settimana dei bambini che si svolgerà

dal 9 al 16giugno 2024. "L’importante impatto mediatico avuto sul web con la Space Family è stato ampliato grazie alla diretta radiofonica nazionale di Radio Bruno– segnala Verdeblu – andata in onda in contemporanea con l’avvio della serata musicale". Tanti sulla pista di pattinaggio da 60 metri. Sui palchi vari generi musicali: dalle sigle più famose dei cartoon con i Cda – Cartoon Rock Boy Band,i Moka Club, fino al rock n’ roll di Luca Guaraldi al concerto de La Compagnia, cantando Battisti e Mogol. Tanti hanno ballato fino a tarda notte". "Massima soddisfazione per un format ormai consolidato e trasversale che a partire dalle prime battute della sera ha accontentato famiglie giunte da ogni parte d’Italia per fare incontrare i loro piccoli con la Space Family", dice il direttore artistico Andrea Prada. Il sindaco Filippo Giorgetti: "È stato un bellissimo Capodanno, centrate ancora una volta le aspettative". "Bello vedere tanti turisti ma anche concittadini, in particolare i giovani, che hanno scelto di vivere il capodanno nella loro città – spiega il presidente di Fondazione VerdebluPaolo Borghesi –. Preparare un evento con sette palcoscenici è un’impresa molto complicata". Soddisfazione anche per gli eventi natalizi. Prossimi appuntamenti il 6 gennaio con i Pasquaroli: evento itinerante lungo il viale pedonale Paolo Guidi e domenica 7 alle 16 con ìLa Favola bella – la danza, il canto, la parola’ presso la chiesa Sacro Cuore di Bellaria centro e lo spettacolo di burattini ’F agiolino, Sganapino e i doni della befana’in p iazzetta Fellini.