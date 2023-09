Il capolavoro di Mitoraj a Palazzo

Nella giornata di lunedì, a Palazzo Pubblico, alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, del segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi, del dirigente degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli, dei membri della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e di varie autorità, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della scultura ‘Testa addormentata’ di Igor Mitoraj. L’opera è un capolavoro del noto autore polacco conosciuto internazionalmente per le sue celebri sculture frammentate del corpo umano che affascinano, con la loro arte, il pubblico di tutto il mondo. La scultura, acquisita a seguito della mostra ‘Nostalgia del mito’ dedicata all’autore nel 2000 e ospitata a San Marino, è parte del patrimonio artistico dell’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino. "Esiste un tesoro nascosto anche a San Marino – dice il Segretario Belluzzi – Questa opera di grandissimo pregio, proveniente dalla collezione d’arte della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio Sums, ora esposta a Palazzo Pubblico, è a disposizione della cittadinanza, degli innumerevoli turisti in visita a San Marino e degli amanti dell’arte".