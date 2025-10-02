Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Goccia freddaVice 100mila euroFestival del tortellinoMigliori pizzerieAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
Cronaca"Il cappellino filo Trump?. Colombo pensi al bene della città"
2 ott 2025
ALBERTO OLIVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. "Il cappellino filo Trump?. Colombo pensi al bene della città"

"Il cappellino filo Trump?. Colombo pensi al bene della città"

"Non vedo la necessità di avere una Trump riccionese". Il cappellino ‘Make Riccione great again’ indossato dalla deputata di Fratelli...

"Non vedo la necessità di avere una Trump riccionese". Il cappellino ‘Make Riccione great again’ indossato dalla deputata di Fratelli...

"Non vedo la necessità di avere una Trump riccionese". Il cappellino ‘Make Riccione great again’ indossato dalla deputata di Fratelli...

"Non vedo la necessità di avere una Trump riccionese". Il cappellino ‘Make Riccione great again’ indossato dalla deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo e postato sui social, non è piaciuto alla capogruppo del Partito democratico, Gloria Fabbri. "Ognuno è libero di fare e prendere iniziative - premette la capogruppo dei dem -. Personalmente ritengo che di Trump ne sia sufficiente uno, e Riccione non ne senta il bisogno". Il cappellino è anche un messaggio, parla di una Riccione che deve tornare grande, riprendendo lo slogan e il movimento lanciato dal presidente degli Stati Unti. Un messaggio che alla capogruppo del Pd non è piaciuto. "Riccione la stiamo facendo tornare grande noi, attraverso un piano di opere pubbliche e infrastrutture che sta cambiando il volto di una città. Stiamo mettendo a terra tanti milioni di euro di investimenti in poco tempo nella logica di uno sviluppo che guarda oltre al 2027 perché vogliamo dare continuità a quanto stiamo facendo anche nella prossima legislatura. Tutto questo lo facciamo senza slogan, ma lavorando tutti i giorni". Arrivati a questo punto l’affondo della capogruppo si concentra sulle azioni portate a termine. "Noi siamo al governo della città e facciamo tutto quanto è il possibile per il bene di Riccione. Mi chiedo, invece, cosa abbia fatto fino ad oggi la deputata. Ricordo che a Roma è in maggioranza e dunque in una posizione importante perché il suo operato possa avere una ricaduta sul territorio. Ma a parte slogan e attacchi non vedo molto altro. Potrebbe fare di più per la propria città".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata