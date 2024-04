Il capriolo è sfuggito a due tentativi di cattura

E’ iniziato il confronto tra guardie e ladri al parco Chico Mendes di Riccione. Da una parte il capriolo, che non le manda a dire quando è infastidito, dall’altro il personale che sta cercando di catturarlo. Negli ultimi giorni si è cercato in due occasioni di catturare l’animale, ma in entrambi i casi il capriolo non si è fatto vedere. Un comportamento che ha fatto pensare anche alla possibilità che le basse temperature abbiano spinto l’animale a lasciare il parco per risalire l’asta fluviale del rio Melo. Ma in municipio non si fanno troppe illusioni. L’ordinanza che vieta il passaggio nel parco rimane. Troppo alto il rischio di essere presi a cornate. Per di più, nonostante i cartelli e le bandelle, ci sono comunque cittadini che violano il divieto e attraversano il parco a piedi o in bicicletta. L’auspicio è che non ci siano persone intenzionate a passare nel parco con il proprio cane. Buona parte delle aggressioni è avvenuta in presenza di cani a passeggio. Per quanto tempo rimarrà il divieto dipende dal tempo necessario per catturare l’animale. La sindaca Daniela Angelini, dopo essersi confrontata con gli esperti, lo ha sottolineato fin dal momento della firma dell’ordinanza: "Fino a quando non sarà stato catturato e resterà stabilmente in quella zona, parco e pista ciclabile resteranno interdetti al pubblico".

a.ol.