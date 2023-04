Il carcere e l’inferno di Baghdad nelle storie di Kento e Sgrena

La Casa della cultura di Santarcangelo compie nove anni e celebra il compleanno con tre giorni di eventi letterari, da domani a domenica. Inaugurata il 23 aprile 2014, la nuova sede della biblioteca ’Baldini’ festeggerà la ricorrenza con il ritorno della rassegna InVerso curata da Massimo Roccaforte dell’associazione culturale Interno4, che proporrà un ricco cartellone di iniziative ed eventi. La nuova edizione di InVerso vedrà una ricca presenza di autrici come ideale prosecuzione di Votes for women (la rassegna di Santarcangelo dedicata alle donne), e darà anche spazio a giovani autori esordienti e alla musica contemporanea.

Si parte domani alle 18 con Giulia Muscatelli che presenta in biblioteca il libro Balena, un coraggioso viaggio fra le parole che sceglie la speranza ma evita facili consolazioni. La scrittrice dialogherà con l’autrice e conduttrice Lia Celi. Alle 21 Vanessa Roghi presenta Eroina in dialogo con Massimo Roccaforte. Il libro è una ricerca appassionata e documentata che porta nell’inferno della dipendenza dalle droghe. Sabato 22 aprile alle 16 sarà la volta dello scrittore Christian Raimo, che presenterà L’ultima ora. Scuola, democrazia, utopia. Con lui sul palco Giovanni Boccia Artieri, nuovo responsabile culturale della biblioteca. A seguire - alle 18- la giornalista Giuliana Sgrena (in basso nella foto) parlerà del suo nuovo libro Baghdad i giorni del sequestro insieme al giornalista e scrittore Gigi Riva. L’opera è la storia autobiografica a fumetti in cui ripercorre l’esperienza del suo rapimento e della sua liberazione.

I festeggiamenti per la biblioteca di Santarcangelo si concluderanno domenica con un doppio appuntamento. Alle 16 la cantautrice, musicista e scrittrice riminese Elisa Genghini presenterà il suo ultimo libro Ballata per galline vecchie dialogando con la scrittrice e giornalista Rosalba Corti. Il libro è un inno alla vita, vissuta da donne imperfette. Alle 18 chiuderà l’appuntamento santarcangiolese il rapper Kento (nella foto in alto), che presenta Barre. Rap, sogni e segreti in un carcere minorile, in collaborazione e con la partecipazione dei ragazzi che hanno preso parte al progetto SanTrap. Barre, come vengono comunemente definiti i versi di una strofa rap. Barre, come i segni di penna sui nomi dei ragazzi che non frequentano più i laboratori del rapper. Perché sono usciti, finalmente liberi.

r.c.