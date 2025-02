Il Carnevale di Beto Bahia: "Canterò in Brasile"

Dai tormentoni e le spiagge romagnole al carnevale brasiliano. Beto Bahia, al secolo Alberto Pazzaglia, marinaio di salvataggio e cantautore, si esibirà al Carnevale di Paripueira, con la band dell’amico cantante Joao Trinta: "Sfileremo suonando dal vivo sul carro chiamato Trio Elettrico – spiega Beto, come sempre in buen retiro invernale in terra Carioca –. Un vero concerto ambulante con 20mila watt di potenza".

Proporrà alcuni dei suoi evergreen?

"Canterò Ciapa la galeina ma anche la canzone di Paripheira che io ho dedicato a questa città. ’Un mondo migliore’, arrangiata dal maestro Luca Bongiorni di Bellaria. Ho anche fatto un videoclip per cui molta gente mi conosce e mi segue già già come cantante".

Ma al celeberrimo Carnevale di Rio non l’hanno invitata?

"Il carnevale di Rio è troppo lontano da dove sono io e sinceramente è molto impegnativo anche andarci. Ci sono 2.500 chilometri di distanza, e sinceramente in Brasile è tutto un carnevale".

Fiesta continua insomma?

"L’euforia carnevalesca dei brasiliani è forte e contagiosa in ogni luogo... Diciamo che Rio è più il trampolino di lancio pubblicitario per le tv e l’immagine del Brasile, è un carnevale costruito all’interno di un circuito dove sfilano le grandi scuole di Samba".

Ma?

"Poi il vero carnevale è fuori daa circuito del sambodromo, è per le strade di Copacabana Ipanema così come le si trova per le strade e nei quartieri di tutte le altre città del Brasile".

Cos’ha fatto in questi due mesi in Brasile, dove lei sverna da 36 anni?

"Ho già scritto più di venti canzoni da brani dance a brani rock a baciate e canzoni romantiche. Ma qui in Brasile ho trovato la mia vena artistica e anche la mia dimensione di vita".

La sua giornata tipo brasileira?

"Vado a letto presto, alle 21, mi sveglio all’alba quando il sole nasce sulla spiaggia davanti a casa mia, ovvero della mia amica Parizia di Bergamo. Faccio colazione, si pranza con 3 euro, poi palestra, corro e nuoto".

Mica male. Quando torna?

"A primavera".