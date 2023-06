Il Carroccio esulta "Avevamo ragione, si torni presto alle urne"

"Da oggi Daniela Angelini non è più sindaco di Riccione". Il deputato Jacopo Morrone e la consigliera comunale Elena Raffaelli, per la Lega, rivendicano il risultato ottenuto proprio grazie al ricorso del Carroccio che ha portato alla sentenza del Tar. "Ora ci sarà la nomina di un commissario prefettizio che dovrà insediarsi in Comune a Riccione fino all’indizione delle prossime elezioni". Per la Lega il pronunciamento dei giudici è talmente chiaro e perentorio che la Prefettura agirà in tal senso.

"Il Tar di Bologna – riprendono Morrone e Raffaelli –, in seguito al ricorso che abbiamo presentato ha annullato le elezioni amministrative del 12 giugno di un anno fa per aver riscontrato rilevanti irregolarità nelle operazioni elettorali. Nella sentenza si legge infatti che ‘il Collegio non può che pervenire alla conclusione dell’annullamento complessivo delle elezioni’, non potendosi condividere il tentativo del Comune di sminuire la rilevanza delle irregolarità commesse. È infatti del tutto irrilevante che le stesse dipendano dall’inesperienza dei presidenti e segretari dei seggi – ai quali, peraltro, per legge, è imposto l’obbligo di assicurare la correttezza e la veridicità delle operazioni elettorali anche a pena di sanzioni penali – piuttosto che da un vero e proprio intento fraudolento. Ciò che si rileva nel caso di specie è l’oggettiva e acclarata presenza di irregolarità elettorali reiterate in quasi tutte le sezioni...". Si tratta delle irregolarità valutate dai giudici come "gravi e macroscopiche" che hanno infine portato alla decisione di annullare la tornata elettorale. Per la Lega le parole del Collegio "offuscano la credibilità dei nostri avversari politici".