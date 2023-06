Il caso antenna continua "Il Comune non molla"

"Silenzio imbarazzante da parte della giunta Ugolini sul caso antenna, mentre pare che il Comune voglia procedere per vie legali con un ricorso al Consiglio di Stato andando a spendere ancora volta risorse pubbliche, dunque dei contribuenti". Coriano futura non molla di un centimetro dopo che il Tar ha rigettato il ricorso del Comune aprendo di fatto al provvedimento del ministero che chiede lo smantellamento dell’opera a ridosso del cimitero su cui pende un vincolo storico. "Trovandosi ora in un vicolo cieco, l’amministrazione comunale sembra intenzionata a portare avanti la sua affannosa arrampicata sugli specchi con un possibile ricorso al Consiglio di Stato, tanto alla fine a pagare sono sempre i cittadini. Noi di Coriano Futura riteniamo invece doverosa e necessaria un’operazione di massima trasparenza. Per questo presenteremo un’interrogazione allo scopo di ottenere chiarimenti sull’effettiva entità delle spese legali sostenute in questi anni per ciò che attiene la questione antenna".