il caso

Le incursioni degli anarchici colpiscono anche Riccione. A finire nel mirino sono stati i muri della scuola media ’Geo Cenci’, su cui nei giorni scorsi è comparsa la scritta "41 Bis tortura" e insulti al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Una ditta incaricata da Geat, ha provveduto l’altro ieri a ripulire i graffiti. Altre scritte, tutte più o meno dello stesso tenore, sono apparse nelle ultime settimane anche in varie zone di Rimini. Il riferimento è ad Alfredo Cospito, militante anarchico che dallo scorso ottobre sta conducendo uno sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis a cui è stato sottoposto. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, a sostegno di Cospito, era apparso uno striscione sul ponte ciclopedonale di via Roma, il quale portava la firma di Potere al Popolo, formazione politica extraparlamentare, che ha rivendicato l’iniziativa attraverso la pagina Facebook della sezione riminese. Qualche giorno prima, in via Dario Campana, gli anarchici avevano danneggiato le vetrine di una banca e di un’agenzia per il lavoro. A Rimini le rivendicazioni dei gruppi anarchici sono oggetto già da tempo di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine. Nella nostra provincia si trova il quartiere generale di Marr, l’azienda di distribuzione alimentare finita nel mirino degli anarchici, che hanno rivendicato il fallito attentato incendiario del 5 novembre nello stabilimento di Anzola (Bologna) e quelli riusciti del 12 novembre a Taggia (Imperia) e del 27 novembre a Carasco (Genova). Ieri la Corte di Cassazione si è pronunciata rigettando il ricorso presentato dal difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo il primo no del tribunale di Sorveglianza al reclamo con cui il penalista chiedeva l’annullamento del carcere duro disposto per quattro anni.