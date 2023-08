Il caso del cane Brian In campo il Comune

"Conosciamo perfettamente la situazione di Brian e della famiglia che lo ha inizialmente adottato. E ci adopereremo per quanto è nelle nostre possibilità per garantire a Brian la migliore soluzione possibile". Ovvero una nuova casa e una nuova famiglia attraverso una nuova adozione. Il sindaco di Poggio Torriana ha ben presente la storia di Brian, della famiglia che lo aveva adottato e dell’avvocato Elena Guidi che segue la vicenda per conto della famiglia.

Questo bellissimo cane meticcio di 9 anni di taglia grande aveva trovato casa a Poggio Torriana, poi tre anni fa aveva morso un familiare della padrona, costringendo "a malincuore" i proprietari a ricoverarlo al canile di Montescudo, dato che il comune della Valmarecchia ne è sprovvisto. Brian ha seguito un periodo di rieducazione, ma i veterinari hanno sconsigliato alla famiglia di riprenderlo in casa. Risultato: "A malincuore la padrona ha rinunciato alla proprietà – ha spiegato al Carlino l’avvocato Elena Guidi – Ma da allora è costretta a pagare 250 euro al mese per il mantenimento di Brian in canile". Fin qui l’ex proprietaria ha versato 5mila euro per Brian al canile di Montescudo e attraverso il suo legale cerca una soluzione e per questo ha più volte sollecitato il comune di Poggio Torriana. Il primo cittadino Raggini ne è ben consapevole. "Si tratta di un cane problematico, che non può ritornare nella famiglia affidataria. Non sarà facile trovare una nuova casa e dei nuovi proprietari, ma garantisco il massimo impegno dell’amministrazione perché si possa trovare la migliore soluzione per Brian. Rilanceremo un appello all’affido e all’adozione anche dai nostri social sin dalle prossime ore" assicura Raggini. Ex proprietaria e avvocato si aspettano un intervento economico del comune. "Come amministrazione – dice il sindaco – siamo sensibili ai bisogni degli animali, però occorre anche essere responsabili. Lo debbono essere le famiglie che adottano cani, gatti e altri animali: non si tratta di un gioco. Il cane è stato adottato da una famiglia, che poi lo ha affidato al canile di Montescudo: sono privati, non si può ‘scaricare’ sul Comune e sull’intera comunità la questione economica. Si aprirebbe una strada pericolosa che potrebbe essere percorsa da altri". Nessuna apertura sul pagamento della retta mensile, ma il sindaco continua a garantire attenzione: "Faremo tutto il possibile per garantire una nuova possibilità a Brian".