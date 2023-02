Il caso Giarrusso agita i Dem Bonaccini furioso contro Melucci

Dino Giarrusso ci teneva tanto all’idea di entrare nel Partito democratico. Prima di rivolgersi al candidato segretario Stefano Bonaccini, aveva provato a chiedere ospitalità alla sua rivale Elly Schlein. Che però ha ringraziato e declinato l’offerta. Lo raccontano con i orgoglio nell’entourage di Schlein. Soddisfatti per aver evitato una patata bollente finita sul tavolo degli avversari. Aveva un senso che Giarrusso provasse a bussare alla porta di ingresso in teoria a lui più vicina, anche se ormai, dopo le polemiche furibonde sembra abbia trovato chiuse tutte le porte. Il caso continua comunque a far discutare e a creare tensione all’interno dei Dem. A tutti i livelli. Capita così che l’ex vicesindaco di Rimini, Maurizio Melucci, scriva un post su Facebook complimentandosi con la Schlein per non aver dato ospitalità a Giarrusso: "A proposito di idee ed esperienza di direzione politica. Brava Elly!!!". Lanciando forse una frecciatina al presidente della Regione che subito ha risposto stizzito, tirando però in ballo anche l’amministrazione riminese. "Ricordo Maurizio – scrive Bonaccini rivolgendosi a Melucci – che (legittimamente) ritenevi Jamil inadeguato a fare il sindaco di Rimini e teorizzavi che con lui avremmo perso. Pensa invece che abbiamo vinto al primo turno, nonostante non ci siamo nemmeno alleati ai Cinque stelle come invece volevate tu ed altri. A proposito di capacità di idee e direzione politica". La tensione si taglia con il coltello. Ora chi ha la tessera in tasca potrà partecipare nei circoli al voto dei candidati alla Segreteria, chi no è fuori dal percorso costituente. E l’escluso di cui si è molto parlato negli ultimi giorni è proprio Dino Giarrusso, l’eurodeputato ex M5s che aveva sorpreso tutti con l’annuncio del suo ingresso nel partito. Per Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione Dem, il regolamento è chiaro: "Non può iscriversi chi risulta eletto in altri gruppi, e non solo dell’europarlamento: è l’articolo 15 sul tesseramento".