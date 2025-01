Il caso infiamma la politica. Bignami (FdI) difende l’Arma. Lega: "Pesante silenzio del Pd"

Ribolle la politica che volge lo sguardo a Rimini e, più precisamente, al borgo di Villa Verucchio e agli accoltellamenti in strada culminati con l’uccisione dell’aggressore da parte di un carabiniere. Tanto che è lo stesso capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, a chiarire che "seguiamo con attenzione gli sviluppi della vicenda riservandoci, ove necessario, di intervenire anche in sede legislativa qualora l’attuale normativa non garantisca piena operatività e tutela alle nostre forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni e competenze, le quali devono essere da loro svolte con la concreta convinzione che lo Stato è dalla loro parte". E non è un caso che sia proprio il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini a tornare ancora sugli accoltellamenti di Villa Verucchio, scrivendo sul proprio profilo ’X’: "Eccesso di difesa? Non scherziamo, semmai quel carabiniere (come la stragrande maggioranza degli italiani) sta esercitando un ‘eccesso di pazienza’, arrivando poi ad una sacrosanta legittima difesa".

È poi il parlamentare leghista Jacopo Morrone a non risparmiare una vena polemica sull’accaduto, con la stoccata al veleno verso il centrosinistra, criticando aspramente quel che Morrone definisce: "Il pesante silenzio del Pd, dei presidenti della Regione, Michele de Pascale e della Provincia, Jamil Sadegholvaad sul grave caso di Verucchio". Un silenzio per Morrone che "stupisce ma conferma la difficoltà del partito di Elly Schlein a uscire dall’ideologia immigrazionista, ultragarantista solo nei confronti dei migranti, incapace di affrontare realisticamente fatti di cronaca anche gravissimi che vedono al centro soggetti di origine straniera". Dei politici riminesi ieri si è poi levata anche la parola della senatrice di FdI Domenica Spinelli, la quale ha ribadito la massima attenzione del governo. "Appare del tutto evidente che ciò che è successo abbia indotto il carabiniere ad intervenire per tutelare non solo la sua sicurezza, ma anche quella delle persone coinvolte e per questo è doverosa la nostra solidarietà all’Arma – così Spinelli –. Per il resto aspettiamo di vedere gli esiti delle indagini in corso, fiduciosi che verrà fatta la massima chiarezza su questi fatti incresciosi". Dall’opposizione, è arrivata la voce del senatore Cinquestelle Marco Croatti: "Dolore e sgomento per l’episodio terribile. Dalle prime dichiarazioni il gesto del cittadino egiziano di 23 anni appare senza spiegazioni ma una cosa è certa: quella della sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta, gli strumenti e le risorse per le forze di polizia devono essere adeguate per affrontare in modo sempre più efficace e tempestivo su tutto il territorio ogni criticità".