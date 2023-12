Il caso Scieri arriva in appello: "Antico non c’era, va assolto"

Ieri è stato il giorno dei difensori di Andrea Antico, il già consigliere di una lista civica a Montecudo-Monte Colombo nonché l’unico dei tre ex caporali assolti in primo grado, per l’omicidio di Emanuele Scieri. L’unico dei tre che scelte di essere giudicato con rito abbreviato. Le arringhe degli avvocati Fiorenzo ed Alberto Alessi, si apprende, hanno offerto alla corte d’appello di Firenze un’altro copione: quello che vuole Andrea Antico assente, quella sera dalla Gamerra, quando la recluta Scieri era diventato un fantasma la notte del 13 agosto 1999. Antico non era alla Gamerra, hanno evidenziato i difensori puntando il dito sull’attendibilità del testimone chiave dell’accusa, il commilitone Meucci, e offrendo anche quelle definite prove logiche sulla abitudini del loro assistito che non avrebbe avuto ragioni, durante la licenza, per trovarsi ancora lì, nella notte incriminata. Arringhe lunghe, che hanno valorizzato alla corte anche quegli elementi che portarono il gup di Pisa a mandare assolto il sottoufficiale dell’esercito per il quale il procuratore generale ha chiesto la condanna a 26 anni di carcere che poi, per effetto del rito abbreviato, diventano 17 anni e 4 mesi. La Procura generale, infatti, in requisitoria ha sostenuto in pieno il teorema accusatorio degli inquirenti contro i tre "nonni", Copione che ha trovato un primo riscontro nei giudici pisani che in primo grado hanno condannato a 26 anni Alessandro Panella e a 18 anni Luigi Zabara, i due ex commilitoni di Scieri che avevano scelto il processo con rito ordinario. La Corte d’assiste di Pisa ha ritenuto che l’azione condotta contro lo Scieri "abbia trovato l’innesco o, comunque, sia degenerata in ragione di una situazione contingente che ha privato di ogni lucidità gli imputati". Una discussione, forse iniziata per l’utilizzo della recluta del cellulare, e poi degenerata. E per la Procura, quella notte, c’era anche Antico. Per i suoi difensori, invece, ci sono evidenze che il loro assistito fosse lontano da Pisa. Si torna in aula il prossimo 28 febbraio.

Carlo Baroni