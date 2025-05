Il caso Tosi arriva in consiglio

Il caso Tosi sta per sbarcare in consiglio comunale. Nella seduta del 20 maggio, la pratica sull’incompatibilità della consigliera arriverà all’attenzione dei colleghi. Si tratta del primo dei passaggi che infine porteranno il consiglio a esprimersi sull’incompatibilità, dunque sull’eventuale decadenza della carica di consigliera per la ex sindaca. Come è noto, tutto ruota attorno ai rimborsi ottenuti dalla ex sindaca, percepiti quando era ancora in carica come anticipo delle spese legali sostenute durante i procedimenti del Trc. Spese che in seguito non sono state ‘validate’ dall’assicurazione del Comune, non ritenendo vi fossero le condizioni. Come conseguenza l’amministrazione Angelini ha richiesto quelle cifre, ed infine ha citato la consigliera. Il contenzioso legale, dunque la lite pendente, si è trasformata nella condizione che ha portato al conflitto di interessi di cui si discuterà in consiglio comunale. Se la consigliera Tosi non salderà il conto al Comune, entro tre sedute del consiglio si potrebbe arrivare al voto sull’incompatibilità. Ma l’esito è tutt’altro che scritto. Se da una parte la maggioranza è forte di un parere dello stesso ministero degli interni che ha sgomberato il campo da dubbi e a detta della stessa coalizione Angelini l’incompatibilità è chiara, votare per far decadere Renata Tosi da consigliere è altra cosa. Nella stessa maggioranza vi sarebbero pareri contrari all’ipotesi.