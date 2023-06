Il castello Benelli riapre al pubblico dopo un secolo

Da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio a Bordonchio apre per la prima volta al pubblico il castello Benelli. Apertura che arriva dopo l’attento restauro che l’ha riportato agli antichi splendori. Sono quattro le serate in programma per gli interessati: il 21 e il 22 giugno, e poi il 19 e il 26 luglio. Una guida accompagnerà i più curiosi nello scoprire la struttura di epoca rinascimentale, ma non sarà l’unica sorpresa: è previsto per ogni serata un accompagnamento musicale offerto dal violino di Isabella Bui. Castello Benelli sinonimo di una Bordonchio che ha radici storiche ben profonde, riconducibili addirittura al primo secolo dopo Cristo, che ha visto nella sua storia, tra l’altro, l’avvento dei Malatesta. Da segnalare i suggestivi affreschi del castello, di origine classica e rinascimentale. L’antica dimora riaprirà al pubblico dopo oltre un secolo.

a.d.t.